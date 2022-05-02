遭偵察機侵犯領空 丹麥、瑞典將召見俄羅斯大使

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（中央社哥本哈根1日綜合外電報導）丹麥和瑞典政府今天表示，俄羅斯偵察機先後侵犯兩國領空後，當局準備召見俄羅斯大使，正式表達抗議。

兩國官員表示，這架俄軍偵察機於4月29日晚間自丹麥波羅的海島嶼波荷木島（Bornholm）以東進入丹麥領空，之後又轉入瑞典領空。

丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）今天發布推文宣布：「外交部將於明天召見俄羅斯大使」，還說這起事件是「俄羅斯對丹麥領空的最新侵犯事件」。

丹麥國防司令部新聞官摩坦森（Henrik Mortensen）告訴法新社，俄方偵察機，「在我們領空停留的時間很短，我方也立即派出2架F-16進行干預。」他並補充說，此類事件相當罕見。

瑞典外交部也表示，將在斯德哥爾摩（Stockholm）召見俄羅斯大使。

該部會透過電郵稱：「這類案件都有既定處理程序，包括將涉案國家的代表傳召到外交部。」

丹麥外長庫服特形容，俄方此類行為「完全不可接受，在當前局勢之下尤其令人擔憂」，暗指俄羅斯入侵烏克蘭且與北大西洋公約組織（NATO）關係緊張的狀況。

丹麥是北約成員國；瑞典則正就是否應放棄長期以來的不結盟政策並加入該聯盟展開辯論。（譯者：施施）1110502