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烏克蘭關閉馬立波等4港 澤倫斯基批俄釀糧食危機

2022/5/2 22:04（5/2 22:44 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基痛批俄軍封鎖穀物出口，恐掀全球糧食危機。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
烏克蘭總統澤倫斯基痛批俄軍封鎖穀物出口，恐掀全球糧食危機。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭農業部今天宣布，正式關閉4座黑海和亞速海濱已遭到俄羅斯占領的港口，包括馬立波和刻松的港口。烏克蘭總統澤倫斯基則痛批俄軍封鎖穀物出口，恐掀全球糧食危機。

路透社報導，烏克蘭農業部在聲明中說，亞速海（Azov Sea）港口馬立波港（Mariupol）、別爾江斯克港（Berdiansk）和斯卡多夫斯克港（Skadovsk）及黑海港口刻松港（Kherson）已經關閉，「直到收復控制權」。

聲明表示：「之所以採取這項措施，是因為已經無法執行船舶和乘客服務、卸載貨櫃、運輸和其他相關經濟活動，無法確保適當水準的航行安全。」

俄羅斯2月底入侵烏克蘭後，烏國所有海港已暫停活動；其中有些遭到俄軍占領，有些被封鎖。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，由於俄羅斯控制了黑海航運，烏克蘭可能損失數千萬公噸的穀物，進而引發糧食危機，影響到歐洲、亞洲和非洲。

他接受澳洲電視新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問時說：「俄羅斯不讓船隻進出，它正在控制黑海。」「俄國想要完全封鎖我國經濟。」

農業大國烏克蘭原本大多透過海運出口農產品，但戰爭爆發後，農產品出口已被迫改為透過火車從西部邊界輸出，或是透過多瑙河（Danube）沿岸的小港口。

烏克蘭農業部上週表示，截至目前為止，去年7月至今年6月的收成季穀物出口達到4570萬9000公噸，其中包括4月出口76萬3000公噸，但並未提供對比數據。烏克蘭高階農業官員本月表示，3月穀物出口較去年同期增加30萬噸。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110502

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