美國會將審理援烏法案 增列沒收俄權貴財產條款

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（中央社紐約1日綜合外電報導）美國聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默今天說，會依照拜登政府要求，在援助烏克蘭330億美元法案中增列條款，讓美國得以沒收俄羅斯權貴資產加以變賣，並將款項直接交給烏克蘭。

舒默（Chuck Schumer）在紐約記者會上表示：「烏克蘭需要拿到他們能拿到的所有幫助，我們則需要所有可以整合的資產，提供烏克蘭需要的援助。」

美國總統拜登4月28日要求國會增列330億美元預算，同時將有利美國沒收更多資產、清算這些資產並將款項交給烏克蘭的條款納入法案。

舒默表示，增列條款將簡化沒收俄國權貴在美資產的流程，同時加快聯邦法院審理速度，一如白宮要求。

他說，增列條款另將明定，在知情狀況下持有與俄羅斯政府「貪汙交易」取得的收益，同樣是犯罪行為。

舒默表示：「現在是遭制裁的俄羅斯權貴要為非法取得的財富負責之時。」

美國聯邦眾議院4月27日通過無約束性的法案，賦予拜登政府更多權限，得以針對因與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有關係而獲益的權貴。

這項330億美元的援烏方案將用以提供烏克蘭武器、軍需等軍援，並提供經濟與人道上的直接協助，議員說會盡快讓法案過關。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110502