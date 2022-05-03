俄外長稱希特勒有猶太血統 澤倫斯基批忘記二戰教訓[影]

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俄羅斯外交部長拉夫羅夫（圖）指稱納粹德國領導人希特勒有猶太人血統。（圖取自twitter.com/mfa_russia）

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯外交部長拉夫羅夫指稱納粹德國領導人希特勒（Adolf Hitler）有猶太人血統，代表莫斯科當局已經忘了或從未汲取第二次世界大戰的教訓。

路透社報導，本身為猶太裔的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在深夜影片演說中表示：「我很無言…沒有人聽到任何來自莫斯科的否認或理由，我們只得到一片沉默…這代表俄羅斯領導階層已經忘了第二次世界大戰所有教訓。」

「或者他們可能從未汲取這些教訓。」

俄國2月24日入侵烏克蘭，聲稱希望讓烏克蘭「非軍事化」和「去納粹化」。拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨天在義大利電視台被問到，如果烏克蘭總統就是猶太人，俄國為何有必要「去納粹化」。

根據俄國外交部網站張貼的文稿，拉夫羅夫接著說：「我可能搞錯了，但希特勒也流著猶太人的血液。」

他還說：「至今已很長一段時間，我們都聽過有智慧的猶太人說，最大的反猶分子就是猶太人自己。」

拉夫羅夫這番話引發以色列等西方多國領袖的譴責。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110503