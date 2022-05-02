更多編輯台推薦新聞：
禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基
國際

禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輝瑞BNT成人疫苗185萬劑9日抵台 77萬兒童劑型12日到貨
首頁 / 國際

俄外長扯希特勒有猶太血統 以色列嚴厲譴責

2022/5/2 20:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷2日綜合外電報導）以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）今天痛批俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）聲稱希特勒體內可能「流著猶太人的血液」，並召喚俄羅斯大使「釐清」情況。

俄國2月24日入侵烏克蘭，聲稱希望讓烏克蘭「非軍事化」和「去納粹化」。以色列試圖在兩方之間巧妙求取平衡，但拉夫羅夫對義大利頻道的發言激怒以色列。

拉夫羅夫在義大利媒體Mediaset昨天播出的訪問中提到，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）「提出一項論點：如果他自己就是猶太人，他們（烏克蘭）怎麼會有納粹主義」。

根據俄國外交部網站張貼的文稿，拉夫羅夫接著說：「我可能搞錯了，但希特勒也流著猶太人的血液。」

拉皮德在以色列外交部發布的聲明中譴責上述評論。

他說：「拉夫羅夫外交部長的說法不可饒恕且可惡，也是可怕的歷史錯誤。猶太人並未在大屠殺期間自相殘殺。對於猶太人的最低級種族歧視，就是指控猶太人自己有反猶太主義。」

聲明並提到，以色列外交部已「召喚俄羅斯駐以色列大使會面釐清」。

世界大屠殺紀念中心主席戴陽（Dani Dayan）也批評拉夫羅夫的聲明，形容他的說法是「沒有根據、幻想且危險的評論，應當受譴責」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110502

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族