傳俄5/9宣布動員攻烏 恐襲擊摩爾多瓦闢新戰線

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（中央社基輔3日綜合外電報導）5月9日是俄羅斯紀念打敗德國納粹的「勝利日」（Victory Day），傳蒲亭可能於當天正式對烏克蘭宣戰。另有情報指俄高層擬定計畫入侵摩爾多瓦，從西邊開闢俄烏戰爭的新戰線。

●俄襲敖德薩毀歐美軍援 加強控制刻松州網路

俄羅斯國防部3日宣稱以飛彈空襲烏克蘭西南部敖德薩市（Odesa）一座軍用機場，摧毀美國與歐洲盟邦提供的無人機、飛彈和彈藥。

另一方面，位於英國倫敦的網路監督組織NetBlocks表示，多項指標顯示，烏克蘭刻松州（Kherson）網路變成連到俄國的通訊基礎設施。

莫斯科宣稱已徹底掌控這個區域，最新動作目的似乎是加強俄國的控制力。

●傳俄將宣布大規模動員 月中在烏東辦假公投

根據烏克蘭國防部情報總局（Ukrainian Defense Intelligence），俄羅斯準備在5月9日宣布大規模動員，聯邦儲備局已在檢視軍隊所需糧食庫存。

但羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）提到，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）曾告訴他，俄國計劃在5月9日結束戰爭。

另外，一名美國高階官員表示，俄羅斯無法推翻基輔政府後，正計劃在5月中旬的某個時候舉行「假公投」，藉機「吞併」烏克蘭東部兩個地區─頓內茨克（Donetsk）與盧甘斯克（Luhansk）。

美方也認為俄羅斯正考慮在刻松地區實施類似計畫。

（中央社製圖）

●傳俄計劃入侵摩爾多瓦 從西側闢攻烏新戰線

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）引述英國「泰唔士報」（The Times）提到，俄羅斯高層擬定即將入侵摩爾多瓦的詳盡計畫，可能重演「頓巴斯」（Donbas）劇本。

根據烏克蘭情報來源，有一些跡象顯示俄軍很快就會攻擊摩爾多瓦，而這個前蘇聯成員國的軍隊只有3250人。

但西方國家認為俄國的能力不足以將部隊送達，而不被位於敖德薩地區的烏克蘭防空武力擊落。

●俄在馬立波設4個過濾營 稱1.1萬人自願赴俄

烏克蘭南部馬立波市（Mariupol）市長辦公室告訴美國，俄羅斯在該市及周圍地區設有約4個「過濾營」（filtration camps），用來處理要被送往俄國的烏克蘭平民。

美國駐歐洲安全暨合作組織（OSCE）大使卡本特（Michael Carpenter）對此表示，「若有人被迫離開烏克蘭遷移到俄羅斯，這便違反國際人道法，且犯下戰爭罪行。」

根據俄國國防部，2日有1萬1500多人從烏克蘭被送往俄羅斯，其中包括1847名兒童。俄國當局聲稱這些人是自己要求撤離；烏克蘭則表示，自從戰爭爆發以來，已有數以千計民眾被強行送往俄國。

●遭西方制裁 蒲亭下令報復、俄車商向伊朗求助

克里姆林宮3日表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已簽署一項報復性經濟制裁命令，以回應「某些外國政府與國際組織的不友善行動」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）說，俄羅斯因入侵烏克蘭而遭到的制裁，直到與烏克蘭達成和平協議才會解除。

伊朗官方的伊朗通訊社（IRNA）報導則指出，由於俄羅斯入侵烏克蘭遭西方國家制裁，一家俄國汽車製造商要求伊朗供應他們無法取得的關鍵零組件。

●中國援俄？美官員未見證據、眾院通過法案盼釐清

美國2個月來持續示警北京似乎準備協助俄羅斯攻打烏克蘭，如今美國高官說，他們未發現中國公然提供俄國軍事和經濟協助，樂見在美中關係緊繃之際有此發展。

不過，美國共和黨籍聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）提出的「軸心法」（AXIS ACT）法案上週獲眾院通過。此法一旦生效，國務院將須向國會提交報告，說明中國在俄羅斯入侵烏克蘭一事上提供的支持。

根據巴爾（Andy Barr）個人網頁公布的消息，這項法案於4月27日獲得眾院通過，內容是要求國務院在法案生效後30天內提交初步報告，之後每90天提交一份報告。

●歐盟擬禁俄羅斯石油 斯洛伐克將尋求豁免

歐盟預計對俄國祭出第6波制裁措施。斯洛伐克經濟部3日表示，斯洛伐克將尋求豁免於歐盟下一波制裁中所同意的任何俄國石油禁運令。

斯洛伐克幾乎所有的進口原油都是來自俄國，先前指出，他們擁有120天的庫存。

●英相將宣布對烏軍援3億英鎊 德擬對烏交付自走砲

英國首相強生（Boris Johnson）3日將向烏克蘭國會發表視訊演說，是俄烏戰爭2月爆發以來第一位這麼做的領袖。他將宣布總額達3億英鎊的新一波對烏軍援，強調英國對身為烏克蘭盟友感到自豪。

另外，烏克蘭迫切需要重型武器抵禦俄軍入侵。繼獵豹（Gepard）防空戰車後，媒體報導，德國決定交付7輛PzH 2000型自走火砲給烏軍，徹底打破過去不提供重武器給交戰方的傳統。

英國首相強生（前左）預計3日向烏克蘭國會發表視訊演說，將宣布3億英鎊的軍援。圖為強生4月造訪烏克蘭與總統澤倫斯基（前右）會面。（圖取自facebook.com/borisjohnson）

●歐洲足總下球季賽事封殺俄隊

歐洲足球總會（UEFA）2日宣布，現已禁止俄羅斯各球會參加下個球季的歐洲冠軍聯賽（Champions League）和其他歐洲賽事。

此外，7月將在英格蘭舉行的歐洲女子足球錦標賽（Women's European Championship），也證實將俄國隊排除在外，由葡萄牙取代參賽資格。

●希特勒猶太血統說惹議 俄再控以色列支持新納粹

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前稱納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）有猶太血統，俄國外交部3日又指控以色列支持烏克蘭的新納粹分子，使俄以兩國爭執進一步升溫。

身為猶太人的烏克蘭總統澤倫斯基則說，拉夫羅夫的說法代表莫斯科當局已經忘了或從未汲取第二次世界大戰的教訓。

●莫迪訪德未具名譴俄 美盼巴西減少與俄貿易

印度總理莫迪（Narendra Modi）出訪歐洲，2日與德國總理蕭茲舉行雙邊諮詢會議，會後發表聯合聲明，兩國政府譴責發生在烏克蘭的屠殺平民事件，但只有德國具名譴責俄羅斯的侵略行為。

印度雖是美國的「全面戰略夥伴」，且同為「四方安全對話」（Quad）的成員，但印度同時也與俄羅斯維持著「特殊戰略夥伴」關係，印度外購的軍事裝備與技術當中，有6成來自俄羅斯。

另外，巴西每年約使用4000萬噸化肥，俄羅斯是巴西最大的化肥出口國。巴西試圖在戰爭背景下與俄國保持正常貿易，引起美國不安。

美國國務院代表團上週訪問巴西，雙方進行長時間會談，主要討論肥料議題。媒體報導，美方代表團試圖向巴西政府提供一個行動計畫，以減少巴西與俄羅斯的貿易，向美國靠攏。（編輯：楊昭彥/核稿：劉學源）1110503