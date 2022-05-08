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俄羅斯入侵烏克蘭
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美中情局長：蒲亭輸不起 且堅信加碼行動侵烏克蘭能取得進展

2022/5/8 08:30（5/8 09:11 更新）
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美國中央情報局局長伯恩斯表示，俄羅斯總統蒲亭認為現在「加碼」投入對烏克蘭的行動將能有所進展、取得戰果。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
美國中央情報局局長伯恩斯表示，俄羅斯總統蒲亭認為現在「加碼」投入對烏克蘭的行動將能有所進展、取得戰果。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯今天表示，俄羅斯總統蒲亭認為他承受不起在烏克蘭吞敗仗，並認為現在「加碼」投入對烏的行動將能有所進展、取得戰果。

伯恩斯（Bill Burns）表示，儘管俄軍未能拿下烏克蘭首都基輔（Kyiv），在東部頓巴斯（Donbas）地區戰事主要前線也難以推進，蒲亭（Vladimir Putin）並未因此改變想法，依然認為他的部隊可以擊敗烏克蘭。

伯恩斯在「金融時報」（Financial Times）主辦的會議上說，儘管蒲亭在主要戰場上遭遇失敗，對於俄軍有能力耗損烏克蘭抵抗力量的信念恐怕並未動搖。

伯恩斯說：「我認為他的心態是，他不認為自己承受得起敗仗。」

他表示，蒲亭對烏克蘭的覬覦已經「醞釀」多年，在「不滿、野心和不安全感的綜合下非常容易一觸即發」。

伯恩斯還說，蒲亭並未因烏克蘭頑強抵抗而退縮，「因為他在為了展開這場入侵行動所做的選擇上下注太多」，「我認為他現在確信，加碼行動仍能讓他取得進展」。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110508

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