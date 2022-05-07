基輔市長籲居民8至9日待在家 全境恐遭轟炸

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烏克蘭首都基輔市市長克里契科呼籲民眾，從8日到9日待在家中，烏克蘭所有地區都極有可能遭到飛彈轟炸。圖為4月底警察在基輔郊區布查鎮檢查遺體。（美聯社）

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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）今天呼籲民眾，從8日到9日的俄羅斯「勝利日」前後待在家中，烏克蘭所有地區都極有可能遭到飛彈轟炸。

西方官員警告，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能在「勝利日」這天正式向烏克蘭宣戰。因為這天是俄羅斯的重要節日，蒲亭可能藉此哄抬聲望。

塔斯社（TASS）報導，俄國5月9日將在莫斯科紅場舉行閱兵儀式，慶祝蘇聯在1941年到1945年「偉大的衛國戰爭」（Great Patriotic War）中戰勝納粹德國77週年。

根據克里契科在社群媒體的貼文，儘管他並未正式宣布實施宵禁，但在這段期間不會舉行活動，並將加強基輔市巡邏。

克里契科說：「如果有人想要去獻花，他們可以私下做…必須留心並遵守戰時安全規範。」

他說：「我也請你們不要忽視空中警報信號，聽到後立即尋求掩護。烏克蘭所有地區都極有可能遭到飛彈轟炸，請注意自身安全。」（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110507