波海三國外長訪基輔 拜登再宣布1.5億美元軍援

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波羅的海三國外交部長6日訪問烏克蘭，在基輔的「俄烏戰爭烏克蘭陣亡衛士」紀念碑前獻花，憑弔自2014年俄羅斯軍事占領烏克蘭部分領土以來，為捍衛烏克蘭自由和主權而犧牲的人。（愛沙尼亞外交部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年5月7日

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（中央社基輔7日綜合外電報導）波羅的海三國外交部長6日訪問烏克蘭，支持烏克蘭儘快獲得歐盟會員國候選資格；美國總統拜登宣布價值達1.5億美元的武器援助新計畫，內容包括更多砲彈、雷達等設備。

●波海三國外長訪基輔 盼烏克蘭6月成歐盟候選國

波羅的海三國外交部長6日訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）、外長庫列巴（Dmytro Kuleba）等人會談。立陶宛外長藍斯柏吉斯表示，正與盟友合作推動，希望烏克蘭能在歐盟6月峰會期間順利取得會員國候選資格。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）、拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）以及愛沙尼亞外長酈梅茨（Eva-Maria Liimets）與澤倫斯基、烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）、庫列巴以及主責歐洲事務的副總理斯特凡尼詩納（Olga Stefanishyna）在首都基輔會晤，並造訪遭俄軍大肆破壞荼毒的基輔州伊爾平市（Irpin）。

波羅的海各國外長向烏方承諾，將持續在外交、政治領域對俄羅斯施壓，推動更嚴厲制裁並進一步在國際上孤立俄羅斯。

除了支持烏克蘭儘快獲得歐盟會員國候選資格，波羅的海三國外長也承諾將持續提供軍事和人道援助，並協助烏克蘭重建。他們同時強調必須運用一切可行法律手段調查俄軍戰爭罪行、要俄方負起應負責任。

波羅的海三國外交部長6日訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基、外長庫列巴等人會談，並造訪遭俄軍大肆破壞荼毒的基輔州伊爾平市，見證俄軍轟炸民用設施、虐殺劫掠平民的惡行。（愛沙尼亞外交部提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年5月7日

●助烏克蘭抗俄 拜登再宣布1.5億美元武器援助

美國總統拜登6日宣布一項價值達1.5億美元（約新台幣44.5億元）的武器援助新計畫，內容包括更多砲彈、雷達等設備，以助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

拜登說：「我要宣布新一項安全援助計畫，將提供更多火砲彈藥、雷達和其他設備給烏克蘭。」他同時警告，資金即將用罄，呼籲國會授權動用更多經費。

一名美國高階官員說，新計畫包括2萬5000發155毫米砲彈、用來偵測敵軍火力來源的反砲雷達、電子干擾設備和備用零件。砲彈似乎是要用於美國最近提供的榴彈砲。

這項新計畫也意味著國會先前授權用於援助烏克蘭的資金所剩的2.5億美元即將見底。

拜登正催促國會授權一筆330億美元的鉅額援烏資金，內容包括200億美元軍事援助，為期5個月。

●澤倫斯基：馬立波全毀 除亞速鋼鐵廠什麼都不剩

烏克蘭總統澤倫斯基6日說，烏國東南部港市馬立波（Mariupol）已徹底遭摧毀，除了被圍困多時的亞速鋼鐵廠（Azovstal）之外，沒有什麼可落入俄羅斯手裡。

澤倫斯基對倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）發表視訊演說，有人問到，具戰略意義的馬立波若淪陷，對俄烏戰爭的發展有何影響。

澤倫斯基說：「大家要知道，馬立波永不淪陷。那裡已經沒有什麼可以損失了。（這座城市）已經毀了…沒有建築物。徹底夷平。」

他還說，馬立波如今只剩「亞速鋼鐵廠這一小片地盤，這一小棟建物，或者說鋼鐵廠的殘垣斷壁」。

澤倫斯基在深夜發表影片表示，烏克蘭正在進行外交努力，以拯救被困在鋼鐵廠內的守軍。目前尚不清楚還有多少烏軍留在鋼鐵廠內。

他說：「有影響力的中間人、有影響力的國家已經介入。」但他沒有提供進一步細節。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，正在進行外交努力，以拯救被困在鋼鐵廠內的守軍。目前尚不清楚還有多少烏軍留在鋼鐵廠內。圖為亞速鋼鐵廠3日冒出濃煙。（美聯社）

●基輔市長籲居民8至9日待在家 全境恐遭轟炸

烏克蘭首都基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）7日呼籲民眾，從8日到9日的俄羅斯「勝利日」前後待在家中，烏克蘭所有地區都極有可能遭到飛彈轟炸。

西方官員警告，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能在「勝利日」這天正式向烏克蘭宣戰。因為這天是俄羅斯的重要節日，蒲亭可能藉此哄抬聲望。

根據克里契科在社群媒體的貼文，儘管他並未正式宣布實施宵禁，但在這段期間不會舉行活動，並將加強基輔市巡邏。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110507