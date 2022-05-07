摩爾多瓦親俄地區遭無人機攻擊 憂戰火蔓延邊境

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（中央社摩爾多瓦基希涅夫7日綜合外電報導）摩爾多瓦親俄分離主義分子今天表示，在烏克蘭邊境附近的聶斯特河沿岸（Transnistria）分離地區，連夜疑似遭到無人機襲擊了4次。

路透社報導，近兩週內，聶斯特河沿岸分離地區發生多起類似事件，已引起國際社會關注，擔心俄烏戰爭恐蔓延到摩爾多瓦邊境。

聶斯特河沿岸內政部公布的照片可以看到地上的大坑，據稱是受到攻擊的痕跡。

聶斯特河沿岸內政部表示，位於聶斯特河沿岸北部的勒布尼察（Rybnitsa）發生攻擊，沒有任何人受傷。俄軍在這裡守衛著有蘇聯時期大型彈藥庫的一個軍事基地。

內政部的聲明沒有說明懷疑誰是最新一起攻擊的幕後黑手。

烏克蘭一再否認對聶斯特河沿岸發生的事情有任何責任，並表示認為是俄國正在發動假旗攻擊以挑起戰爭。莫斯科也否認對這次襲擊負責。

俄國在這個分離主義區部署少量維和部隊已經30年，回報的攻擊事件引起國際社會擔心此區可能會被捲入衝突。摩爾多瓦的親西方政府表示，懷疑分離主義分子內部存在「主戰」派系。

俄國一名高級指揮官上月表示，俄國計劃完全掌控烏克蘭南部，這將令俄方更容易前往聶斯特河沿岸。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110507