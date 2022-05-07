更多編輯台推薦新聞：
診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約
生活

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

防疫整理包》本土增4萬6377例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

防疫整理包》本土增4萬6377例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況3/125

澤倫斯基提和談條件：俄軍撤回侵略前陣地

2022/5/7 19:05（5/7 22:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，烏克蘭與俄羅斯談判的先決條件是俄軍須撤回攻烏之前的陣地。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，烏克蘭與俄羅斯談判的先決條件是俄軍須撤回攻烏之前的陣地。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦6日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭與俄羅斯談判的可能性仍在，但先決條件是俄軍必須撤回攻入烏克蘭之前的陣地。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊，在英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）主辦的座談中表示，俄羅斯「正在摧毀我們所有橋梁，但我想並非所有橋梁已被摧毀」，暗喻雙方仍有和談機會。

澤倫斯基指出，為了「讓殺戮停止」，有必要安排協商，並利用「外交管道」收回烏克蘭失土。

不過，澤倫斯基又說，談判條件在於，俄軍必須撤回截至2月23日的攻烏前陣地。

澤倫斯基表示：「他們必須退回去，如此一來，我們才能用平常方式開始討論問題。」

他並說，人民選他當總統，不是要他領導「某種迷你烏克蘭」。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110507

延伸閱讀
波海三國外長訪基輔 拜登再宣布1.5億美元軍援澤倫斯基：馬立波全毀 除亞速鋼鐵廠什麼都不剩影片／烏克蘭：在蛇島附近擊沉俄軍登陸艇戰事不止 澤倫斯基：烏克蘭仍準備好與俄國談判澤倫斯基：下輪和平談判將堅守主權與領土完整[影]
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀