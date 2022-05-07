澤倫斯基提和談條件：俄軍撤回侵略前陣地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，烏克蘭與俄羅斯談判的先決條件是俄軍須撤回攻烏之前的陣地。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦6日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭與俄羅斯談判的可能性仍在，但先決條件是俄軍必須撤回攻入烏克蘭之前的陣地。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）透過視訊，在英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）主辦的座談中表示，俄羅斯「正在摧毀我們所有橋梁，但我想並非所有橋梁已被摧毀」，暗喻雙方仍有和談機會。

澤倫斯基指出，為了「讓殺戮停止」，有必要安排協商，並利用「外交管道」收回烏克蘭失土。

不過，澤倫斯基又說，談判條件在於，俄軍必須撤回截至2月23日的攻烏前陣地。

澤倫斯基表示：「他們必須退回去，如此一來，我們才能用平常方式開始討論問題。」

他並說，人民選他當總統，不是要他領導「某種迷你烏克蘭」。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110507