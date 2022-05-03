中國似聽進西方警告未援俄 美官員鬆口氣

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國2個月來持續示警北京似乎準備協助俄羅斯攻打烏克蘭，如今美國高官說，他們未發現中國公然提供俄國軍事和經濟協助，樂見在美中關係緊繃之際有此發展。

數名美國官員近日告訴路透社，他們仍在提防中國整體上對俄國的長期協助，但他們擔心的軍事和經濟協助並未成真，至少現在是如此。

當前正是美中關係一項關鍵時刻。美國總統拜登（Joe Biden）本月稍晚準備訪問亞洲，屆時重點將擺在如何因應中國崛起，且拜登政府很快就會公布首份因應中國成為強權的國安戰略。

中國除了迴避直接支持俄國打仗，也避免讓國家石油企業與俄國達成新合約。3月國營中國石油化工公司（Sinopec）就暫停與俄國商談重大的石油化工投資與天然氣銷售計畫。

聯合國（UN）上月表決譴責俄羅斯入侵烏克蘭時，中國棄權，也被美國駐聯合國大使稱為「勝利」，凸顯出北京在俄國和西方間求平衡，對華府而言可能是最佳結果。

中國依然拒絕譴責俄國對烏克蘭的行動，並批評西方大幅制裁莫斯科，同時表示沒蓄意幫忙規避制裁。俄中貿易量也在第一季躍升，2月更宣布彼此夥伴關係無上限。

北京方面，駐華府大使館昨天發出一份長達30頁的文件，指控美國就烏克蘭情勢散播「謊言」來詆毀中國，例如媒體3月透露俄國尋求中國軍援。大使館並指出，美國官員已表示沒看到中國提供這類支持的證據。

拜登3月24日在布魯塞爾告訴記者，他與中國國家主席習近平通話時已確保對方知道援俄後果，之後並未說過中國幫助俄國。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週告訴聯邦參議院外交委員會（Senate Foreign Relations Committee），中國正在應對作為俄國盟友的「重大名聲風險」，「目前我們並未看到中國顯著支持俄國的軍事行動」。

中國已把俄國納為抗衡西方的外交政策戰略的關鍵部分，一名美國官員表示，拜登幕僚憂心習近平打算在俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）烏克蘭行動嚴重受挫時直接協助蒲亭，此事尚未發生讓他們振奮，但華府及其盟邦仍持續密切關注中國的協助程度。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲專家葛來儀（Bonnie Glaser）說，美國與歐洲聯盟（EU）的嚴正警告，目前為止奏效。

不過美國官員依舊憂心中國拒絕譴責俄國對烏克蘭的行動，還一直複製俄國的相關不實訊息。美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）4月21日曾說：「讓我們表明，中國已經在做的事，無益局勢。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110503