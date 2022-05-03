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強生將率先向烏克蘭國會演說 宣布111億軍援

2022/5/3 09:36（5/3 22:45 更新）
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英國首相強生（左1）預計3日向烏克蘭國會發表視訊演說，將宣布3億英鎊的軍援。圖為強生4月造訪烏克蘭與總統澤倫斯基（右2）會面。（圖取自facebook.com/borisjohnson）
英國首相強生（左1）預計3日向烏克蘭國會發表視訊演說，將宣布3億英鎊的軍援。圖為強生4月造訪烏克蘭與總統澤倫斯基（右2）會面。（圖取自facebook.com/borisjohnson）
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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）英國首相強生今天將向烏克蘭國會發表視訊演說，是俄烏戰爭2月爆發以來第一位這麼做的領袖。他將宣布總額達3億英鎊的新一波對烏軍援，強調英國對身為烏克蘭盟友感到自豪。

強生（Boris Johnson）的演說主題是「這是烏克蘭最美好的時刻」（This is Ukraine’s finest hour），呼應已故首相邱吉爾（Winston Churchill）1940年對英國國會演說的主題「這是他們最美好的時刻」（This was their finest hour）。

邱吉爾當時說，「讓我們勇敢地承擔責任，以期若大英帝國及其聯邦存續千年，人們將說：『這是他們最美好的時刻』」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）曾在3月8日對英國國會發表視訊演說，創外國領導人在下議院院會議場發表演說首例。由於烏克蘭捍衛自由、抵抗威權擴張的決心與能力不凡，在守衛自由世界防線的重大角色堪比第二次世界大戰期間的英國，國際社會有意見認為澤倫斯基堪稱21世紀的邱吉爾。

澤倫斯基3月對英國國會演說時曾引用邱吉爾的「我們將在沙灘上戰鬥」等名言，重申烏克蘭強大的作戰意志。俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭，造成二戰以來對歐洲最大的安全威脅，並引發全球效應。

英國首相辦公室表示，強生今天將在演說期間宣布新一波對烏軍援，總額達3億英鎊（約合新台幣111億元），項目包括電子戰設備、反砲兵雷達系統、衛星定位電波干擾設備，以及數以千計的夜視裝備。

此外，回應烏克蘭政府請求，英國將在未來數週向烏國運送重型吊升系統，以支援遭孤立的武裝部隊，以及10餘輛豐田（Toyota）越野車，協助保護烏東地區的文官，並自前線撤離平民。

英國首相辦公室指出，強生將在演說提到，當英國在二戰期間面臨遭敵軍入侵威脅，英國國會一如烏克蘭國會，持續舉行會議不輟，而人民展現的團結與決心讓英國得以化重大危機為史上最美好時刻。

強生將強調，當前是烏克蘭最美好時刻、是注定將流芳萬世的烏克蘭歷史偉大篇章，「你們的子孫將說，烏克蘭人給世界上了一課：相較於堅守自由的人們的道德力量，侵略者的蠻橫暴力根本不算什麼」。（編輯：馮昭）1110503

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