英國將贈風暴者防空裝甲車 助烏克蘭抵禦俄軍

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）英國媒體引述國防大臣的話報導，英國將向烏克蘭運送能發射17枚「星光」（Starstreak）防空飛彈的「風暴者」（Stormer）裝甲車，協助烏軍襲擊低空飛越的俄軍噴射機與直升機。

「倫敦標準晚報」（London Evening Standard）報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）25日表示：「我現在可向下議院宣布，我們將贈送少量配有防空飛彈發射器的裝甲車。」

他說：「風暴者裝甲車能讓烏軍在白天與晚上都具備強化的短程防空能力。」

英國首相強生（Boris Johnson）先前表示，英國將向烏克蘭提供價值1億英鎊（約新台幣37.8億元）的武器。他說，英國將送出精準的軍火，「能滯空飛行命中目標」。

風暴者防空裝甲車外型像戰車，重13.5公噸，由英國航太系統公司（BAE Systems Plc）旗下BAE陸戰與軍備集團（BAE Systems Land & Armaments）製造，從裝甲運兵車改良而成，時速最高80公里，可發射高速星光防空飛彈。

風暴者防空裝甲車僅需3人操作，分別是駕駛、指揮官與砲手。

華勒斯說，烏克蘭已使用星光飛彈數周。星光飛彈是短程防空飛彈，時速可達3218公里，其彈頭更採取了子母彈形式，彈頭在接近目標後會分成三發，更令其命中率得以進一步提高。

製造商泰雷斯集團（Thales）說，星光飛彈「是全球這類飛彈中速度最快、精準度高且可抵禦反擊」。

星光飛彈2003年在伊拉克戰爭中首度使用，之後進入英軍等部隊服役。

英國「太陽報」（The Sun）報導，由於英國向烏克蘭供應軍事硬體設備，俄羅斯揚言將以時速達2萬5749公里、外號「撒旦2」（Satan-2）的「RS-28薩爾馬特」核武飛彈摧毀英國。

令人聞風喪膽的「RS-28薩爾馬特」（RS-28 Sarmat）飛彈能攜帶15枚核彈頭，飛行距離可達超過1萬7702公里，單是一次攻擊就可以毀滅英國面積大小的區域。

親俄羅斯總統蒲亭的電視主播索洛福尤夫（Vladimir Solovyov）警告，俄羅斯將用這種可怕的飛彈將英國炸成碎片。他說：「發射一枚薩爾馬特飛彈，代表少了一個大不列顛。」

在此之前，英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）說，烏克蘭空襲俄羅斯領土「完全合情合理」。

但俄羅斯國防部回應時說：「我們想要強調，倫敦直接煽動基輔政府採取這類行動，如果付諸實行，我們將立即做出相稱回應。」

「正如我們已警告的，俄羅斯武裝部隊時時刻刻做好準備，將對基輔決策中心以高精準度的長程武器發動報復性攻擊。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110428