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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭22/285

蒲亭與馬克宏通話2小時 稱與基輔對話持開放態度

2022/5/3 22:02
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（中央社巴黎3日綜合外電報導）艾里賽宮表示，法國總統馬克宏與俄國總統蒲亭今天通話超過2小時。俄國媒體稱，蒲亭在電話中告訴馬克宏，對與基輔對話仍持開放態度，但對方並不「認真」看待和談。

路透社報導，馬克宏和蒲亭今天在巴黎時間接近中午（格林威治時間上午10時）進行通話。

儘管兩人在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後時常通話，但上次對話已經是3月29日。

克里姆林宮表示，蒲亭在電話中告訴馬克宏，西方必須停止繼續提供武器給烏克蘭，他並指控基輔沒有認真看待和談。

俄羅斯國際傳真社（Interfax，IFX）報導，蒲亭也表示，對於與基輔當局對話仍持開放態度。

蒲亭並指控烏克蘭軍方犯下戰爭罪，他告訴馬克宏，「西方可以對基輔當局施壓，並停止對烏克蘭供給武器」，以協助終結這些暴行。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示，馬克宏和烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskiy）在4月30日通話，這次與蒲亭通話是在馬克宏的倡議下進行。（譯者：戴雅真）1110503

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