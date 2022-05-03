更多編輯台推薦新聞：
禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基
國際

禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
輝瑞BNT成人疫苗185萬劑9日抵台 77萬兒童劑型12日到貨
首頁 / 國際

受西方制裁衝擊 俄國製車商要求伊朗供應零組件

2022/5/3 18:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭3日綜合外電報導）伊朗官方的伊朗通訊社（IRNA）報導指出，由於俄羅斯入侵烏克蘭遭西方國家制裁，一家俄國汽車製造商要求伊朗供應他們無法取得的關鍵零組件。

伊朗通訊社報導，伊朗汽車零組件製造商協會（Iranian Auto Parts Makers Association）的巴雷尼恩（Hossein Bahrainian）表示，一家俄國製車商曾詢問採購零組件的相關事宜，但未指名這間公司的名稱。

根據昨晚這則報導，巴雷尼恩指出，這家俄國製車商要求供應的零件包括煞車系統、安全帶、安全氣囊、交流發電機、空調、自動調溫器和電動窗系統。

他說：「鑑於這家俄國製車商要求跟伊朗設備製造商合作，有能力供應俄國的公司…在生產的品質和數量方面，可以在這個北方鄰國的市場碰運氣。」

引擎冷卻和懸吊系統等部分伊朗製汽車零件，近幾年已持續外銷到俄國。

過去20年來，隨著俄國經濟擴張，西方製車商紛紛敢於來到俄國組裝汽車。

但俄國2月入侵烏克蘭後，許多汽車製造商停止銷售汽車或零件到俄國，包括奧迪（Audi）、本田（Honda）、捷豹（Jaguar）和保時捷（Porsche）。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110503

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族