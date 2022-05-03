受西方制裁衝擊 俄國製車商要求伊朗供應零組件

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（中央社德黑蘭3日綜合外電報導）伊朗官方的伊朗通訊社（IRNA）報導指出，由於俄羅斯入侵烏克蘭遭西方國家制裁，一家俄國汽車製造商要求伊朗供應他們無法取得的關鍵零組件。

伊朗通訊社報導，伊朗汽車零組件製造商協會（Iranian Auto Parts Makers Association）的巴雷尼恩（Hossein Bahrainian）表示，一家俄國製車商曾詢問採購零組件的相關事宜，但未指名這間公司的名稱。

根據昨晚這則報導，巴雷尼恩指出，這家俄國製車商要求供應的零件包括煞車系統、安全帶、安全氣囊、交流發電機、空調、自動調溫器和電動窗系統。

他說：「鑑於這家俄國製車商要求跟伊朗設備製造商合作，有能力供應俄國的公司…在生產的品質和數量方面，可以在這個北方鄰國的市場碰運氣。」

引擎冷卻和懸吊系統等部分伊朗製汽車零件，近幾年已持續外銷到俄國。

過去20年來，隨著俄國經濟擴張，西方製車商紛紛敢於來到俄國組裝汽車。

但俄國2月入侵烏克蘭後，許多汽車製造商停止銷售汽車或零件到俄國，包括奧迪（Audi）、本田（Honda）、捷豹（Jaguar）和保時捷（Porsche）。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110503