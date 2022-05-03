莫迪訪德會蕭茲 聯合聲明僅德國具名譴俄

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（中央社記者林行健新德里3日專電）印度總理莫迪出訪歐洲，昨天與德國總理蕭茲舉行雙邊諮詢會議，會後發表聯合聲明，兩國政府譴責發生在烏克蘭的屠殺平民事件，但只有德國具名譴責俄羅斯的侵略行為。

莫迪（Narendra Modi）正在歐洲進行三國訪問，昨天在德國與蕭茲（Olaf Scholz）在柏林舉行印德第6輪跨政府諮詢會議（Inter-Governmental Consultations）。

根據印度外交部公布的聯合聲明，印德兩國對烏克蘭目前的人道危機表示「嚴重關切」，並「明確地譴責烏克蘭的平民死亡事件」，重申有必要立即終止戰火。

莫迪和蕭茲強調了有效法治秩序的重要性，稱當今法治秩序應以聯合國憲章及國際法基本原則為核心，尊重所有國家的主權及領土完整。

值得注意的是，聯合聲明第10點寫道：「德國重申對俄羅斯軍隊非法及無故侵略烏克蘭之舉的強烈譴責」，意味著印度政府延續自俄烏戰事爆發以來的立場，拒絕加入以美國為首的西方陣營，譴責及制裁俄羅斯。

印度雖是美國的「全面戰略夥伴」，且同為「四方安全對話」（Quad）的成員，但印度同時也與俄羅斯維持著「特殊戰略夥伴」關係，印度外購的軍事設備與技術當中，有6成來自俄羅斯。

對新德里來說，俄羅斯是更為堅定的夥伴，認為莫斯科在重大議題上始終挺印，包括克什米爾（Kashmir）主權爭議與印度核子能力發展等；另方面，新德里則對美國多次指責印度人權紀錄心存芥蒂。

在其他事務上，聯合聲明說，兩名領導人呼籲對全球多邊主義體系進行改革，以因應氣候變化、貧窮、糧食危機以及假訊息、國際衝突與恐怖主義等對民主的威脅。

作為「4國集團」（Group of Four）的成員，兩國承諾加速推進聯合國安全理事會「延宕已久」的改革，讓這個組織能更加符合設立宗旨以及反映現今實際狀況，並在相關投票中互相支持。

印度與德國近年來一直爭取成為聯合國安理會的常任理事國；目前聯合國安理會只有5個常任理事國，分別是中國、法國、俄羅斯、英國和美國，這5國可以一票否決不符己身利益的決議案。

兩國政府也承諾貢獻力量，把全球平均氣溫升幅控制在工業化之前水準的攝氏2度以內，並盡力控制在攝氏1.5度以內。此外，兩國也簽署包括綠色暨永續發展夥伴關係意願書在內的9項協議。

在印度太平洋地區，印度與德國強調維持區域「自由、開放與具包容性」的重要性，在符合國際法的情況下維持南海與印度洋的無阻礙商業往來以及自由航行。

兩國並同意深化安全合作，同意就簽署交換機密情報的協定展開協商。此外，印度也歡迎德國在印太區域的更多參與，包括德國軍艦拜仁號（Bayern）今年1月對孟買港的訪問。

莫迪今天稍早已抵達丹麥訪問，4日在返程時將訪問法國。（編輯：黃自強）1110503