烏克蘭情報首長：俄羅斯5/9宣布大規模動員

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（中央社基輔2日綜合外電報導）根據烏克蘭國防部情報總局（Ukrainian Defense Intelligence），俄羅斯準備在5月9日宣布大規模動員，聯邦儲備局已在檢視軍隊所需糧食庫存。

「烏克蘭真理報」報導，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接受訪問時表示：「俄羅斯已經進行秘密動員，並準備在不久的將來宣布大規模動員。」

當被問及俄羅斯是否打算在5月9日宣布大規模動員時，布達諾夫說：「是的，他們正準備這麼做。」

他解釋說：「現在俄羅斯聯邦儲備局（Rosreserv）已開始檢查實際庫存，估算他們可以支應的動員令內容，這是展開真正動員前絕對必要的一步。」

根據「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）推特，布達諾夫表示，俄羅斯聯邦儲備局已開始檢視軍隊所需存糧。

當被問及克里姆林宮是否計劃在5月9日前在頓巴斯（Donbas）取得勝利時，布達諾夫說：「這是他們的目標，但不會發生，他們沒有時間、也無法做到。」（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1110503