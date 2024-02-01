以牙還牙 烏克蘭軍情局長矢言加強攻擊俄基礎設施

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭軍隊今年對俄羅斯能源設施發動一連串無人機攻擊後，烏克蘭國防部情報總局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）今天表示，烏軍正計劃加強對俄羅斯基礎設施的攻擊。

法新社報導，布達諾夫在社群媒體發文表示：「對俄羅斯基礎設施的攻擊可能增加。假設而言，所有這一切都按計畫進行。我認為這項計畫可能包括俄羅斯所有主要的關鍵和軍事基礎設施。」

好長一段時間，烏克蘭沒有就無人機攻擊和其他針對俄羅斯領土的攻擊公開發表評論，不過烏克蘭據信涉及這些攻擊。

但近幾個月來，烏克蘭軍事機構已開始公開宣稱對前線敵後方數百公里的一連串無人機攻擊負責。

烏克蘭軍事機構表示，對俄羅斯石油和天然氣設施的攻擊，是對俄羅斯攻擊烏克蘭能源基礎設施的「公平」報復。

布達諾夫也呼籲美國向烏克蘭提供A-10戰鬥機，增強其進攻能力。他說：「A-10攻擊機可以顯著增強烏克蘭的前線能力。他們確實有助於讓俄羅斯在軍事上挫敗。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1130201