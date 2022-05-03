俄羅斯控以色列支持新納粹 兩國爭執升溫

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（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前稱納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）有猶太血統，俄國外交部今天又指控以色列支持烏克蘭的新納粹分子，使俄以兩國爭執進一步升溫。

拉夫羅夫1日在義大利電視台上被問到，既然烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）自己就是猶太人，俄國為何有必要讓烏克蘭「去納粹化」，對此他聲稱希特勒也有猶太人血統。

以色列昨天已痛批拉夫羅夫此說是「不可饒恕」的謬論。

以色列外長拉皮德（Yair Lapid）表示：「拉夫羅夫外交部長的說法不可饒恕且可惡，也是可怕的歷史錯誤。猶太人並未在大屠殺期間自相殘殺。對於猶太人的最低級種族歧視，就是指控猶太人自己有反猶太主義。」

西方多國領袖也譴責拉夫羅夫的評論，澤倫斯基指控俄國忘記二戰教訓。

俄國外交部今天則發布聲明說，拉皮德的發言才是「反歷史」，且「很大程度上能解釋為何當今以色列政府會支持基輔的新納粹政權」。

莫斯科當局並重申拉夫羅夫的觀點，亦即澤倫斯基是猶太裔，並無法避免新納粹份子掌控烏克蘭。

聲明說：「（在烏克蘭，）日常生活和政治上的反猶太主義並未停止，相反的，還得以滋長。」

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，以色列已表態支持烏國。但俄國對以色列鄰國敘利亞深具影響力，以色列擔心損害對俄關係，起初避免直接批評莫斯科，也未正式制裁俄國權貴。

但雙方關係已日益緊繃，拉皮德上月更指控俄國在烏克蘭犯下戰爭罪。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110503