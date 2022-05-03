美眾院通過「軸心法」 欲釐清中國如何挺俄侵烏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國共和黨籍聯邦眾議員巴爾提出的「軸心法」（AXIS ACT）法案上週獲眾院通過。此法一旦生效，國務院將須向國會提交報告，說明中國在俄羅斯入侵烏克蘭一事上提供的支持。

「軸心法」全稱為「評估習近平干預及破壞行為法」（Assessing Xi’s Interference and Subversion Act, AXIS Act），罕見將中國國家主席習近平的名字納入法案名稱。

根據巴爾（Andy Barr）個人網頁公布的消息，這項法案於4月27日獲得眾院通過，內容是要求國務院在法案生效後30天內提交初步報告，之後每90天提交一份報告。

巴爾說：「中國共產黨與俄國克里姆林宮的結盟是新的邪惡軸心，會危及美國和以法治為基礎的國際秩序。我們需要有關中俄合作範圍的完整報告以讓大眾知情，並使國會議員開始讓美國處於有利位置來克服地緣政治挑戰。」

眾院外交委員會共和黨籍首席議員麥考爾（Michael McCaul）說：「中國共產黨已證明自己不願或無法在俄國無端攻擊烏克蘭的戰事中作為建設性夥伴，反而（與俄國）串通一氣。我讚許巴爾提出這項重要法案，有助於讓美國人民知道這個邪惡聯盟的嚴重性。」

巴爾的個人網頁提到，中國迄今都未譴責俄羅斯非法入侵烏克蘭。習近平今年2月4日與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會面，會後兩國發布聯合聲明，概述雙方「沒有限制」的戰略夥伴關係。

俄國入侵烏克蘭後不久，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）就獲得一筆出口天然氣到中國的鉅額交易。在聯合國就一項譴責俄國侵略烏克蘭的決議文進行表決時，中國也棄權。

巴爾是眾院中國工作小組（China Task Force）原始成員，也是眾院外委會亞洲、太平洋、中亞及防擴散事務小組一員。他還參與了參眾兩院議員因應中國議題所制定的全面立法行動。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110503