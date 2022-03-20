義媒：中對俄烏戰爭模稜是走鋼索 恐挫一帶一路

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）義大利報紙「時報」（Il Tempo）19日引述地緣政治雜誌LIMES專家評論，並綜合時事分析指出，中國對俄烏戰爭採取模稜兩可態度，一方面拒絕和西方同聲譴責俄羅斯，一方面又嚴正否認提供武器給俄羅斯，這種「走鋼索」策略恐給中國「一帶一路」帶來負面效應。

報導分析中俄關係存在分、合矛盾稱，雖然習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）先前曾發布聯合聲明，強調中俄友誼是「無限」的，但中國對俄羅斯仍有一定戒心；首先是歷史與情感因素，清朝在20世紀初崩解起因於外國列強侵略，俄國當時也是入侵中國的外國勢力之一。

第二因素是中國內部政治時程，今年秋天中共20大召開之前，習近平需要維持國內政局穩定。若中國承認俄羅斯扶植的烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區獨立，恐助長中國內部新疆、西藏、香港的分離主義運動勢力，亦可能讓從1949年就已事實獨立的台灣，進一步廣獲各界正式承認其獨立地位。

第三考量是中國與美國、歐洲的經濟關係。中國不想永久損害它在西方世界的經濟軟實力，「一帶一路」已遭遇不少挫折，西方國家現聯手對俄羅斯實施經濟制裁，若北京將自己跟俄羅斯綁在一起，將危及中國在西方世界的商機，破壞中國藉由經貿力量滲透歐美的計畫。

報導指出，從2016到2020年，儘管中國有77%武器是由俄羅斯提供，但是從中國的「荷包」來看，西方世界遠比俄羅斯重要，尤其當俄羅斯被國際視為「流氓國家」之後，中國不會想充當俄羅斯的保護者，以免影響中國「一帶一路」計畫發展。

報導認為，北京的理想是運用其對莫斯科的影響力，作為跟美國談判的槓桿，換取些微的中美和諧氛圍。中美真正角力場所在台灣，隨著台海局勢無可避免地升高，美國已隨時準備好軍事介入台海衝突，美國不會坐視中國掌控南海，也不會放任中國把勢力伸向印太地區。（編輯：林克倫）1110320