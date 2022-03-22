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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/300

中國拒譴責俄羅斯侵烏 美駐德大使批站蒲亭那邊

2022/3/22 09:26（3/22 09:31 更新）
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中國國家主席習近平（右）說，他在這場衝突中是中立的。圖為俄羅斯總統蒲亭（左）2月4日訪問北京時與中國國家主席習近平會晤。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
中國國家主席習近平（右）說，他在這場衝突中是中立的。圖為俄羅斯總統蒲亭（左）2月4日訪問北京時與中國國家主席習近平會晤。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社柏林21日綜合外電報導）美國新任駐德國大使今天指控中國在烏克蘭衝突中站在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）那方，因為中國拒絕譴責俄羅斯。

法新社報導，葛特曼（Amy Gutmann）說：「中國國家主席習近平說，他在這場衝突中是中立的。但這場衝突沒有中立的立場。」

葛特曼在柏林的美國大使館告訴記者：「不去譴責蒲亭先生的侵略為侵略…就是選邊站，中國在這場衝突中站在蒲亭先生那邊。」

72歲的葛特曼是德國猶太人後裔，她的父親在納粹種族屠殺中逃過一劫，她今年2月獲美國聯邦參議院確認為新任德國大使。

美國先前是由川普的盟友格瑞尼爾（Richard Grenell）擔任駐德大使，他在駐德期間因作風剽悍惹毛不少人。

格瑞尼爾任內曾矢言要「賦予歐洲反建制右翼分子權力」，還多次就伊朗核協議、北大西洋公約組織（NATO）軍費，以及中國科技巨擘華為參與德國5G建設等問題直言批評柏林政府。

葛特曼先前擔任賓州大學（University of Pennsylvania）校長，也是民主進程專家。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110322

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