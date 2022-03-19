特派專欄 拜習對話近2小時 俄烏、台海議題仍各彈各調

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中央社駐華盛頓特派員江今葉/3月18日

美國總統拜登與中國國家主席今天討論烏克蘭局勢。儘管兩人花了近2小時交換意見，但從雙方事後公布的訊息看來，中方仍不打算加入譴責與制裁俄羅斯的陣營，台灣議題也依然是各說各話，沒有共識。

俄羅斯軍事入侵烏克蘭進入第4週，儘管以華府為首的國際社會祭出殺傷力十足的制裁措施，但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）仍一意孤行，絲毫沒有讓步的跡象。

而向來與俄羅斯關係良好的另一強權中國，就成了國際寄希望的對象，期望習近平能說服蒲亭撤軍，或加入西方制裁陣營，為重創俄羅斯經濟再插一刀。這也讓今天拜登（Joe Biden）與習近平的視訊會談備受國際關注。

然而，從會談結束後不久中國官方媒體新華社隨即發出兩人對話報導來看，至少目前看來，中方仍未答應加入譴責與制裁俄羅斯的陣營，也不清楚中方是否同意不會援助俄羅斯。

新華社關於美中元首對話的報導，在會談結束後不到一小時就發出，意味對談的框架與結果並未超出預期。換句話說，習近平一開始就沒打算在與拜登的會議中對俄羅斯入侵烏克蘭表態，仍是沿襲過去3週以來的基調，呼籲對話談判並提供人道援助，對於是否譴責俄羅斯、是否祭出制裁、是否拒絕援助俄羅斯，全都隻字未提。

中國媒體率先發布新聞，也讓中方得以主導拜習會談結論先機。在美方公布相關訊息前，媒體只能援引中方報導，以習近平與中國角度討論拜習會。

白宮方面為了因應中方公布的訊息，也大幅拖延會談紀要的公布，媒體更是在線上苦等2個小時才等到短短不到15分鐘的電話簡報。

美方的主軸也不出昨天國務卿布林肯（Antony Blinken）的主調，當面嚴正警告中方若是援助俄羅斯，將須承擔責任並付出代價。

但對於代價是什麼、中方是否願意譴責俄羅斯、是否說服中方不要援助俄羅斯，美方官員全都不願多談，僅表示「中國會自己做決定」，還要媒體參考中方發出的聲明內容。

各彈各調的情況也發生在台灣議題上。中方再度在類似場合偷渡美方同意中方反台獨立場的說法，指稱拜登不支持台獨，還表示「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」。

面對中方花了不少篇幅在台灣議題，美方也有備而來。在白宮公布的對話紀要中，明確表示拜登重申美方對台政策不變，反對片面改變台海現狀。

美方資深官員在電話簡報重申美方一中政策，也強調曾任聯邦參議員的拜登當年投票贊成台灣關係法立法，以及拜登政府對台灣堅若磐石的支持。（編輯：馮昭）1110319