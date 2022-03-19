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外交部：感謝拜登挺台美關係 籲中國譴責俄羅斯

2022/3/19 09:27
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（中央社台北19日電）美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平視訊通話，外交部感謝拜登政府自上任以來，不斷強調台美關係「堅若磐石」（rock-solid）、以及對維持台海和平穩定現狀的重視。

外交部呼籲，中國應採取具體作為，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，並配合國際社會的積極措施，

拜習會中，拜登除向習近平表達美國與盟邦及夥伴在烏克蘭的立場，以及如果中國向俄羅斯提供物資所將產生的意涵與後果以外，並於會中重申美國對台政策不變，美方關切中國在台海的脅迫及挑釁行為，並強調台海和平穩定的重要性，以及美國持續反對任何片面改變現狀行為的立場。

外交部表示，感謝拜登政府自上任以來，不斷強調台美關係「堅若磐石」（rock-solid），更感謝拜登對維持台海和平穩定現狀的重視，以及對台灣安全的堅定支持。

針對烏克蘭的情勢，外交部呼籲中國應採取具體作為，譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，並配合國際社會的積極措施，以制止俄羅斯在烏克蘭的暴行。（編輯：郭無患）1110319

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