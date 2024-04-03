拜習通話 白宮：兩人同意必要時講電話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟華盛頓2日專電）美國白宮官員今天指出，總統拜登、中國國家主席習近平早上透過電話對談約1小時45分鐘，對許多議題進行坦白、具建設性的討論，兩人同意，有需要的時候會拿起電話交談。

拜、習通話後，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）向媒體指出，通話的目的是在兩人去年11月於加州伍塞德（Woodside）會晤的基礎上，進一步發展關係。

他說，兩人對許多雙邊、區域、全球性議題交換意見，包括雙方合作以及存在分歧的領域，過程坦白、具建設性。

柯比說，兩人鼓勵持續處理打擊毒品、恢復軍事溝通機制、運用人工智慧風險、氣候變遷、中國不公平政策與非市場經濟措施對美國的影響等伍塞德會討論的議程。拜登也強調，在不對貿易、投資造成不合理限制下，將繼續以必要措施防止先進的美國技術被中國用來破壞美國國家安全。

非雙邊議題方面，柯比說，拜登強調維持台灣海峽和平穩定、在南海遵守法治與航行自由原則的重要性。拜登也關注中國協助俄羅斯軍方可能對歐洲安全造成的影響，並重申美方推動朝鮮半島無核化的堅定承諾。

柯比說，美、中關係「複雜、而且時常很緊張」，要有效處理雙邊關係，領導層級的定期溝通是無可取代的，兩位領袖都同意「有需要的時候，會拿起電話交談」。

根據白宮資深官員的說法，拜習上次通話是在2022年7月，之後兩人利用當年11月參加G20峰會時會晤，這是拜登就任總統後首次拜習會，第2次拜習會即去年在伍塞德的會晤。

美方官員指出，在兩次峰會之間，美、中沒有任何一次領導人的電話通話。雙方都認識到，能維持這樣的通話，才能更負責任地處理雙邊關係，這是非常重要的。

柯比表示，領導人通話後，美國將繼續透過內閣官員訪問，推動外交利益，財政部長葉倫（Janet Yellen）即將訪問中國，國務卿布林肯（Antony Blinken）幾週內也將訪問中國。

此外，有媒體詢問會談是否觸及美國可能會透過立法，要求中國「字節跳動」公司限期自短影音分享平台TikTok撤資，分則將禁止應用程式商店提供TikTok的議題。美國眾議院已經通過立法，參議院還沒有相關法案的審議。

柯比說，兩人有提及TikTok議題。拜登指出，美國不是要禁止使用TikTok，而是保護使用者資料安全以及國家利益。（編輯：陳政一）1130403