拜習通話 分析：美中可溝通不等於更友善互動

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（中央社記者李雅雯台北3日電）美國總統拜登、中國國家主席習近平昨通話。學者剖析，這個舉動彰顯美中有溝通管道，美國有能力做危機管控；中國被視作戰略競爭對手態勢不變，美中可溝通不等於更友善互動。

中興大學國際政治研究所助理教授盧信吉今天對中央社表示，拜習通話代表美中溝通管道暢通；白宮會後對外說明提到，「有需要的時候會拿起電話交談」，美國展現其有能力進行危機管控；不過有溝通管道，不等於雙方有更友善的互動，美中仍處於戰略競爭狀態。

盧信吉指出，拜習通話內容觸及許多議題，包括台海、南海爭議、烏克蘭戰爭等，顯然美中雙方感受局勢變化，選在這個時間點通話，試圖去確認對方對於最新事態發展的認知；也由於是美中最高領導人通話，得到對方承諾後，底下官員也可以繼續推進各個外交磋商。

新華社會後新聞稿內容將習近平所提「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線」列為通話議題第一要項。盧信吉解讀，如同過往北京一再地重申，台海紅線是中國劃出底線，「也就是這件事我沒有要跟你協商的意思」，隨著5月20日台灣新政府即將就職日子接近，北京必須再一次做出強調。

盧信吉強調，「劃出紅線」是一種外交手段試探，北京必須拿出一種姿態；不過美、中、台彼此關係牽動會按議題發展，世界情勢不斷地變化，只要北京採取了「改變現狀」動作，必然會牽涉美國的反應，美國不可能在台海議題就此打住，這個部分可能「由不得中國」。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中表示，美國視中國為戰略競爭對手，不過又必須確保雙方有基礎共識，所以需要透過通話去不斷地確認彼此戰略意圖。選在這個時間點通話，這是彼此外交節奏鋪陳使然，去年11月拜習甫有APEC舊金山峰會場邊會晤，維持約半年通話一次，這是很合理的。

李大中認為，今年是美國選舉年，對於拜登來說，他必須展現可以與中國溝通的能力，不過又不能塑造對於北京讓步的印象，科技、經貿等對中施壓手段不能失手，否則恐將給共和黨追打議題的機會，美中透過電話溝通是不會被扣分的作法。

李大中指出，美中雙方各自對外發布新聞內容可發現，美國在意軍事溝通機制恢復等部分，北京則是強調「台灣問題」，這同過往多次習近平對外發言情境。美中雙方在新聞發布中各有強調的重點，整體情勢大框架仍在於美中全面性、全球性戰略競爭。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130403