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拜習通話1/9

拜習對話 蘇貞昌：台美關係堅如磐石

2022/3/19 10:18（3/19 10:36 更新）
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行政院長蘇貞昌（前右2）19日表示，俄羅斯侵略烏克蘭，全世界民主國家共同譴責、抵制，而台美關係堅如磐石，一起努力堅守普世價值防線。前右1為桃園市長鄭文燦。中央社 111年3月19日
行政院長蘇貞昌（前右2）19日表示，俄羅斯侵略烏克蘭，全世界民主國家共同譴責、抵制，而台美關係堅如磐石，一起努力堅守普世價值防線。前右1為桃園市長鄭文燦。中央社 111年3月19日
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（中央社桃園19日電）美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平對話烏克蘭局勢；行政院長蘇貞昌今天表示，台灣會堅定和所有愛好自由民主國家在一起，台美關係堅如磐石，一起努力堅守普世價值防線。

拜登與習近平視訊對話近2小時，拜登警告習近平，如果中國提供物資支持俄羅斯，將面臨後果；拜登也向習近平重申，美國對台政策不變。

蘇貞昌上午前往桃園市新屋區出席永安海螺文化體驗園區開園典禮時，接受媒體聯訪表示，俄羅斯侵略烏克蘭，全世界民主國家共同譴責、抵制，台灣是主權獨立國家，和民主陣營一起抵制侵略、譴責俄羅斯。

此外，中國國民黨籍新北市議員葉元之在社群網站臉書（Facebook）說，有人在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）留言「國民黨的水準讓人投不下去」，但上網IP來自國家發展委員會，且上網時間是上班時間。

蘇貞昌表示，台灣是自由開放國家，人人都可表示意見，包括在網路上，但應遵守法律規定，負相關責任，而政府絕沒養「網軍」，政府預算一分一釐都受立法院審查、同意，花的任何錢，一分一毛都經監察院審計，禁得起檢驗，不會養網軍或散播不實消息。（編輯：李明宗）1110319

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