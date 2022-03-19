拜習對話 學者：美主動關切台海防堵中國藉機行事

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（中央社記者游凱翔台北19日電）美國總統拜登與中國國家主席習近平視訊對話，但雙方在譴責俄羅斯、台灣議題上無共識。國際關係學者認為，拜登重申關注印太、台海安全，要讓中國不要覺得有機可乘，以為西方只在關注俄烏戰事。

拜登與習近平18日舉行長達1小時50分鐘的視訊對話，這是俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，美中領導人首度討論俄烏局勢，也是去年11月以來的第一次。

不過，儘管兩人花費近2小時交換意見，但從雙方事後公布訊息看來，中方仍不打算加入譴責與制裁俄羅斯的陣營，台灣議題也依然各說各話，沒有共識。美方主軸不出國務卿布林肯（Antony Blinken）的主調，當面嚴正警告中方若是援助俄羅斯，將須承擔責任並付出代價。

台灣大學政治系副教授陳世民告訴中央社記者，白宮國家安全顧問蘇利文14日前往羅馬與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤，兩人會談時間長達7小時，代表很多事務沒有共識，因此18日再由拜登、習近平視訊對談。

陳世民認為，美國主要是想「警告」中國及習近平，不可提供俄羅斯包括後勤補給、武器裝備等軍事援助，不要讓西方世界制裁俄羅斯，因中國出現破口，並傳達「中國若做某些事將會承擔很大後果，例如西方世界也會制裁中國」。

陳世民提到，白宮事後重申美國對台的政策沒有改變，這都是老調重彈，但他也相信拜登會去重申對印太地區、台海安全的關注，目的是讓中國不要認為，西方只關注烏克蘭而沒有注意印太區域，進而讓中國覺得有機可乘。

政治大學外交學系教授盧業中接受中央社訪問時指出，美國白宮與中國新華社都有各自的新聞發布，比較特別的是，以往都是由中方提到台灣，美國則不談，但此次美國在會後的新聞稿主動提及台灣，並重申對台政策不變，反對任一方片面改變現狀等；對中國來說雖然不能說是外交得分，但某種程度上可以對內交代。

在俄烏情勢上，可以看出美方癥結在俄羅斯有無得到中方的援助，也可看見「美國方面把繩子拉得很緊」，拜登親自提出此事，使得中國必須認真看待此議題。

政大東亞研究所榮譽教授丁樹範接受中央社訪問時表示，此次對話沒有結論是預料中的事，因為習近平骨子仍是反美，對於美國的警告他當然聽聽就好，因此只能在會談中說原則話。

丁樹範認為，美國在短期內還是會持續既有的對台政策，例如協助台灣提升國防力量，且台美官員也會保持密切關係。（編輯：郭無患）1110319