中國外交部：習近平重視拜登重申「四不一無意」

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（中央社台北19日電）美國總統拜登與中國國家主席習近平台北時間18日晚視訊會晤，中國外交部次長樂玉成今天表示，習近平重視拜登在會中重申「四不一無意」，呼籲美方應落實拜登對中美關係的積極表態。

據中國外交部官網，樂玉成在清華大學戰略與安全研究中心主辦的第4屆戰略與安全國際論壇發表演講指出，18日晚間，習近平與拜登視訊通話整整兩小時。

他說，拜登在去年11月曾向習近平表達對中國「四不一無意」的態度，並且在這次會談又重申，美國不尋求和中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求透過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意和中國發生衝突。

樂玉成表示，習近平對拜登的表態十分重視，強調中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，但美方有些人沒落實這重要共識，也沒有落實拜登的積極表態，誤讀誤判中方的戰略意圖。

針對台灣，樂玉成重申習近平的說法並指出，拜登重申將堅持一個中國政策，不支持台獨，無意和中國發生衝突。兩國元首均稱將致力於管控分歧，保持密切溝通和交流。

他說，習近平強調，目前中美關係還沒有走出美國上屆政府製造的困境，反而遭遇越來越多的挑戰，特別是美國有些人向台獨勢力發出錯誤信號，這是十分危險的，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響，希望美方予以足夠重視。

關於烏克蘭局勢，樂玉成指出，習近平主張和平，反對戰爭，「一個巴掌拍不響，解鈴還須繫鈴人」，敦促有關各方展現政治意願，繼續對話談判，包括美國和北約（NATO）也應和俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機背後的癥結，化解俄烏雙方的安全顧慮。

樂玉成說，習近平強調，確保安全的長久之道在於大國相互尊重，摒棄冷戰思維，不搞陣營對抗，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。拜登也說明美方立場，願和中方溝通，防止事態升級。（編輯：曹宇帆/沈朋達）1110319