德媒：拜習通話前夕俄外長搭機赴北京 半途折返

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）德國「畫報」（Bild）報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫據悉17日原本搭機飛往中國北京，但半途座機轉向，返回莫斯科。

報導指出，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的座機據稱是在飛臨西伯利亞城市新西伯利亞（Novosibirsk）上空時折返。美國福斯數位新聞（Fox News Digital）無法獨立確認報導真實性。

俄羅斯外交部17日在推特（Twitter）貼文表示，拉夫羅夫在莫斯科時間當天下午近1時召開記者會。若推文所說屬實，則拉夫羅夫在被指飛往北京的時候，其實身在莫斯科。

「畫報」表示，目前並不清楚拉夫羅夫中途返俄是因中國拒絕接見俄國官員或是因為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）將他喚回。此外，這班飛機最終目的地也不明。

美國國務院發言人告訴福斯新聞，他們並無此事相關資訊可提供。

保加利亞調查記者葛羅西夫（Christo Grozev）則在推特發文指出，有些人注意到所謂的飛行日誌，顯示一架俄羅斯公務飛機當地時間17日下午6時降落在莫斯科。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平18日視訊會談，拜登警告，北京若提供俄羅斯物資以支持侵略烏克蘭，將有重大影響與後果。習近平則對拜登表示，烏克蘭危機當務之急是對話與談判，美國和北約應與俄羅斯解開背後癥結。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110319