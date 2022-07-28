白宮：拜登與習近平通話結束 持續2小時17分鐘
2022/7/28 23:11（7/29 07:15 更新）
白宮28日表示，美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）通話持續2小時又17分鐘。（中央社）
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平的通話於美東時間上午10時50分結束，兩人通話持續2小時又17分鐘。
白宮指出，兩人通話於美東時間上午8時33分（台北時間晚間8時33分）開始。美國官員表示，包括中國沒有予以譴責的俄羅斯侵略烏克蘭等議題在內，兩人談話議程廣泛。
至於核心議題，官員將這次談話視為世界兩大經濟體管理競爭的另一個機會。圍繞著民主台灣的緊張態勢已經導致兩國關係日益烏雲籠罩。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110728
延伸閱讀拜習通話 習近平：美國應言行一致恪守一中原則裴洛西訪台計畫引關注 美航艦雷根號進南海台灣建立自衛能力 美議員：國會將推更多挺台法案美眾議長裴洛西傳將訪台 五角大廈：已提供安全評估拜登習近平前4次通話重要內容一覽
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
拜習對話 國民黨欣慰美對台政策無任何改變