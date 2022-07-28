白宮：拜登與習近平通話結束 持續2小時17分鐘

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白宮28日表示，美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）通話持續2小時又17分鐘。（中央社）

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平的通話於美東時間上午10時50分結束，兩人通話持續2小時又17分鐘。

白宮指出，兩人通話於美東時間上午8時33分（台北時間晚間8時33分）開始。美國官員表示，包括中國沒有予以譴責的俄羅斯侵略烏克蘭等議題在內，兩人談話議程廣泛。

至於核心議題，官員將這次談話視為世界兩大經濟體管理競爭的另一個機會。圍繞著民主台灣的緊張態勢已經導致兩國關係日益烏雲籠罩。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110728