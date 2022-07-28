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美眾議長裴洛西傳將訪台 五角大廈：已提供安全評估

2022/7/28 03:12
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（中央社巴西利亞27日綜合外電報導）美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）據傳將於8月造訪台灣。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，他已與裴洛西交談，並且提供安全評估。

英國「金融時報」（Financial Times）先前報導，裴洛西可能於8月訪台，這將是她亞洲訪問行程之一。對於這項傳聞，中國當局一再警告，此舉形同挑戰中方底線。

奧斯汀今天在巴西首都巴西利亞（Brasilia）出席美洲防長會議後告訴記者：「我已親自與議長（裴洛西）交談…兩人談話在一定程度上是基於例行公事，已對她提供安全情勢評估。」

在場記者向奧斯汀提問，如果裴洛西訪台計畫成行，美軍是否計畫增加其部隊調動，以及是否已加強安全措施。

奧斯汀回應說，其他五角大廈及美軍官員也已向裴洛西進行簡報。奧斯汀未闡明相關細節，但稱將由裴洛西的辦公室作出相關宣布及評論。（譯者：陳正健）1110728

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