裴洛西效應多國政要訪台 分析：象徵動作化為實質影響

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西3週前訪台後，數名美國參議員、日本國會團體及立陶宛官員紛至沓來，形成排隊訪台的「裴洛西效應」。分析師認為國際挺台的象徵性動作最終能化為實質影響。

美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）搭乘呼號「忍者91」（NINJA91）的美軍UC-35A專機於25日深夜抵達松山機場，外交部北美司司長徐佑典代表接機。

布蕾波恩抵達台灣時便在推特以中文發文說：「我剛抵達台灣是為了要向北京傳達一個訊息-我們不會接受霸凌。」

布蕾波恩此行是繼裴洛西（Nancy Pelosi）8月初來訪後，第4個美國政要代表團訪台，在布蕾波恩來訪前，立陶宛11人代表團、美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）及日本國會最大跨黨派團體「日華議員懇談會」也相繼訪台。

美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）（圖）訪問團26日前往總統府晉見總統蔡英文；布蕾波恩致詞時說，台美皆熱愛自由、民主，而熱愛自由、民主的國家也都應該要支持台灣維持獨立與自由。中央社記者張皓安攝 111年8月26日

外交部11日下午舉行「立陶宛交通部政務次長愛格涅訪問團」記者會，立陶宛交通部政務次長愛格涅（左4）與外交部發言人歐江安（右4）等人開心比讚合影。中央社記者謝佳璋攝 111年8月11日

美國印第安納州州長侯康安（左）22日會見總統蔡英文（右）時指出，印第安納州州民與台灣有許多共享價值、共同利益與目標，當雙方經濟一起成長時，一定可與台灣形塑戰略夥伴關係。中央社記者鄭傑文攝 111年8月22日

總統蔡英文（前右）23日上午在總統府接見日華議員懇談會會長古屋圭司（左）眾議員訪團，兩人碰肘致意。中央社記者鄭傑文攝 111年8月23日

日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司抵台前，曾發推文聲援台灣：「中國進行軍事挑釁等脫離常軌的行動不僅冒犯台灣，也是冒犯東亞整體的和平與安全。」

英國「衛報」（The Guardian）指出，裴洛西8月初不顧中國反對堅決到訪台灣，引發中國不滿，中國在裴洛西離台後，在台海周圍進行史無前例的實彈演習，對台試射飛彈、數百架次戰機及軍艦越過台海中線、散布不實訊息及網路攻擊，同時針對台灣港口及空中交通進行封鎖式干擾，更企圖在台海之間建立更具敵對性的「新常態」，但這些舉動都未能嚇阻台灣及其盟友。

台灣外交部長吳釗燮昨天表示，中國軍演「不會阻止台灣尋求國際支持」。他說：「中國想要做的就是切斷台灣與國際的聯繫，所以如果有一天中國攻擊台灣，台灣就沒有人支持了。」

但在中國加強挑釁、試圖改變台海現狀之際，分析師也向台灣的國際盟友提出警告，必須迅速縮小這些象徵性動作與實際確保台灣安全所需的實質性支持之間的差距。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）政治學者郭泓均（Raymond Kuo）說：「許多正在發生的事情都是象徵性的。我不想說這些不重要，它們確實可以產生實質性影響。」

「但台灣的自我防衛能力，以及將台灣與中國的經濟聯繫轉向他處等方面…相關政策尚未落實。這些政策已在醞釀中，朝正面方向發展，我認為中國的行動刺激美國國會團結一致，以及其他國家的支持。」

中國外交部指控外國代表團訪台違反「一個中國」政策，並揚言會採取「堅決有力措施」作為回應。分析師已針對國際政要訪台是否會加劇不必要的緊張局勢加以討論，而據報導後續還有英國、德國、丹麥、加拿大和澳洲的議員正計劃來台訪問。

根據「新聞週刊」（Newsweek），在中國演習進行時所做的民調發現，53.7%台灣人認為裴洛西訪台對台美實質關係有幫助。超過64%的人認為，如果沒有國際幫助，台灣無法靠自己的力量，阻止中國占領台灣。

國際危機組織（International Crisis Group）高級分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示，隨著西方政治人物愈來愈將訪台視為在國內政壇表明自己抗中立場的機會，將來會有更多的象徵性訪問。

而郭泓均表示，美國國會兩黨現在在台灣議題上基本上團結一致，在表決挺台法案時對台灣會有實質利益。

隨著中國軍演接近尾聲，美國宣布開始跟台灣進行雙邊貿易談判，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）表示，這會提供「一個機會，協助台灣打造韌性，並確保…供應鏈」。

吳釗燮表示，貿易談判「正是台灣所需要的」，但台灣也需要更多武器。

吳釗燮指出，如果台灣沒有準備自我防衛，就不能指望其他國家提供援助。本週，台灣行政院會通過112年度中央政府總預算案，其中國防預算增幅高達13.9%。

未來還有更多的外國訪問團。本週，加拿大國會的「友台團體」表示，他們計劃今年10月訪問台灣。此舉再引發中國祭出威脅。

吳釗燮表示，台灣不會「屈服於」來自中國的壓力，外國訪客也不應該屈服。

他還說：「我們不會因為中國對台灣的威脅而停止交朋友，想來訪並聲援台灣的人士比以往任何時候都還多。我可以告訴你，以後還會有更多。」（譯者：陳昱婷、陳彥鈞/核稿：陳正健）1110827