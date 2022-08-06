裴洛西孫子笑中國制裁 反問北京要刪他TikTok帳號嗎

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被白宮召見 中國駐美大使：美國才是麻煩製造者

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

反制裴洛西訪台 中國取消和美國8項會談及合作

有關這道針對裴洛西與她家屬「沒有具體」措施的制裁令，截至目前為止，北京當局並未進一步說明細節，但中國聲稱裴洛西訪台嚴重侵犯中國領土完整，並在台灣周邊海域實施實彈演習。此前裴洛西在台停留不到24小時後前往韓國。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110806

帳號@TheBanyTeam的推特（Twitter）用戶也來酸：「這（制裁）意味著中國沒那麼在意台灣，我以為至少中國將襲擊美國基地並佯稱誤擊。」

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帳號@Andre3001的推特（Twitter）用戶發酸文說：「由於制裁，議長裴洛西被迫取消期待許久前往（中國）武漢（COVID-19疫情起源地）的家族度假。」

被問到家族成員的反應，裴洛西的孫子佛斯（Paul Vos）以電郵答覆說：「我該被嚇到嗎？他們要幹嘛？刪除我的TikTok（帳號）？在此鄭重聲明，我根本沒用TikTok！」

中國外交部昨天宣布，將「依據中華人民共和國的相關法律，制裁裴洛西和她的直系親屬」，但許多人對這些制裁將造成的實際影響感到好奇，他們把原本應該是嚴峻的懲罰措施當成笑柄。

（Nancy Pelosi）訪台，共軍持續在台灣周邊進行實彈演習，連日來全球高度關注，中國聲稱裴洛西來訪造成的「嚴重後果」究竟所指為何。

全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。

（中央社台北6日電）北京當局昨天宣布制裁美國聯邦眾議院議長裴洛西及其直系親屬，她的孫子聞訊後訕笑並反問要刪他TikTok的帳號嗎？更有不少網友狠酸北京發布這道沒有具體說明制裁措施的制裁令。

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