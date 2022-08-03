不畏中國打壓 裴洛西高調宣示挺台掀旋風

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天結束19小時訪台行程，面對中國強烈反彈，裴洛西除在昨晚抵台後立刻發文支持民主台灣，今天整日排滿官式拜會行程，並公開與媒體互動，以具體行動高調宣示美方立場，絕不會背棄對台承諾。

裴洛西（Nancy Pelosi）傍晚搭機離台轉往韓國，她此趟亞洲行的預定訪問地點包括新加坡、馬來西亞、韓國與日本。台灣原未在裴洛西公開訪問行程內，在抵台前，裴洛西辦公室對是否訪台絕不鬆口，引發全球關注。她昨晚從馬來西亞飛往台灣途中，累計關注專機動態的人數近300萬。

相較事前保密到家，她的專機昨天深夜10時44分一降落松山機場，立刻在推特（Twitter）連續發文，並由辦公室同步發布訪台聲明稿，顯示她對此趟台灣行「有備而來」。她在推文中表示，此行是信守美方對民主的承諾，台灣的自由須受尊重。

裴洛西在台停留約19小時，期間會晤總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、國防部長邱國正，經濟部長王美花，以及立法院副院長蔡其昌等政府高層。

裴洛西訪團中午接受蔡總統午宴款待，包括台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音都是座上賓，她在公開場合中也觸及晶片法案議題。一行人下午參觀了位於景美的國家人權博物館，由曾是政治受難者的監察院長陳菊導覽，並與非政府組織工作者李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希等人權人士會晤，相關行程都緊扣此行出訪目的「安全」、「經濟」和「治理」。

裴洛西身為女性，且是美國第三號人物，她在訪台中多次推崇「女力」，今天上午獲得蔡總統接見並頒授「特種大綬卿雲勳章」時，高度推崇台灣由優秀的女性領導人帶領。

中國對裴洛西訪台祭出軍事實彈演習、經貿報復性制裁、駭客攻擊等多項措施。但裴洛西不論是拜會立法院、晉見蔡總統，與媒體互動時，仍高調展現挺台立場；還打趣回應，先前已有多位美國重量級議員訪台，不知道中國是在意她的議長身分或其他原因，因為那些男人訪台時，中國都沒有太多意見。

她在媒體互動會說，她不知道中國國家主席是否因為自身國內政治局勢，有不安全感，因此需要發動軍事恫嚇，這對她一點都不重要，她來訪是要傳遞對台灣民主的支持。她也重申，美國支持台海維持現狀，不希望任何武力加諸在台灣，自由民主建立在安全之上，美國希望台灣永保自由與安全，不會從此立場退縮。

1999年曾訪台的裴洛西，睽違23年後在世界矚目焦點中再度造訪台灣，已經82歲的她，不論是服裝、儀態和言行，一舉一動都是國內外媒體焦點，19小時的短暫停留，掀起了牽動全球的旋風。（編輯：黃國倫）1110803