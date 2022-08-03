中國再禁台灣農產 斗六文旦農盼增國內外銷售市場

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）中國再禁台灣3項農水產，其中文旦去年外銷中國約4817公噸，雲林占274公噸，斗六文旦農對此表示，今年栽種成本上漲，現在外銷管道又受阻，盼政府媒合貿易商和加強內銷市場。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜抵台訪問前，中國海關總署已暫停眾多台灣食品進口，今天又宣布暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入。

雲林縣府農業處接受媒體聯訪指出，雲林縣文旦產區集中斗六市、古坑鄉等地，種植面積超過200多公頃，每年產量逾5000公噸。

根據雲林縣府農業處提供的資料顯示，去年全國外銷中國，葡萄柚約550公噸、柳丁約100公噸、茂谷柑約255公噸，其中雲林縣分別出口133公噸、34公噸、73公噸左右，數量占各項目1/3至1/4。

文旦是華人的中秋節果品，今年因白露（國曆9月7日）距離中秋節（國曆9月10日）僅4天，銷售期短，如今外銷又受阻，農民擔憂文旦價格和銷售。

雲林縣府農業處表示，縣府將在8月20日起提前展開銷售，也持續接洽新加坡、馬來西亞等華人市場，協助其他管道行銷。

斗六農民接受媒體聯訪時以自家栽種的文旦為例，年產量約6萬至7萬斤，銷往中國約1個貨櫃、3萬斤左右，占比30至40%，中國的禁銷令多少有影響。

文旦農表示，鳳梨等農產品被禁時已有心理準備，中國今天宣布柑橘類禁令並不感到意外，除了積極找貿易商協助轉單到其他國家，也希望政府多幫忙衝內銷市場。（編輯：郭諭儒）1110803