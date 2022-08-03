更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習
生活

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
裴洛西訪台
新聞專題
裴洛西訪台9/300
首頁 / 產經

美國台灣形象展 貿協擬邀裴洛西參與

2022/8/3 19:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，外貿協會董事長黃志芳今天受訪表示，10月的美國台灣形象展，非常歡迎美國各黨派的友台的參、眾兩院議員、議長等參與，這次雖無機會當面親邀裴洛西，但會與駐美代表處討論、洽邀。

裴洛西2日晚間抵台後，今天馬不停蹄的展開訪問行程，包括拜會立法院及晉見總統蔡英文並獲頒「特種大綬卿雲勳章」，並舉辦媒體互動會，最後在參訪白色恐怖景美紀念園區後，傍晚搭機前往韓國。

2022年馬來西亞台灣形象展今天在台北、馬來西亞吉隆坡線上同步舉行，黃志芳出席在台北國際會議中心舉辦的開幕典禮時受訪表示，貿協將在10月12日起，在美國華盛頓舉辦首屆美國台灣形象展，非常歡迎美國各黨派的友台參、眾兩院議員、議長都能參加。

至於這次是否有親邀裴洛西參加台灣形象展？黃志芳說，這次雖然沒有機會當面邀請裴洛西，但貿協也會與駐美代表處討論邀請名單及洽邀。

黃志芳說，貿協會善用這次的台灣形象展，讓美國甚至全世界的友人，都能認識到台灣的軟實力與尖端科技力。他說，世界都知道台灣半導體產業很強，但台灣的電動車、5G、智慧醫療等產業也相當優秀。

黃志芳表示，在軟實力部分，台灣更有獨有的藝術文化特色，因此希望能將這些帶到美國去，在台灣形象展交流，一如裴洛西訪台，台美雙方密切交流，可讓兩國人民感情更為緊密。

黃志芳說，就產業面，上述各產業不僅是台灣的強項，也都是全球產業的未來趨勢，因此藉由美國台灣形象展的契機，貿協也有邀請美國上述產業的產業界領袖參與。

黃志芳表示，配合美國台灣形象展，貿協籌組電動車、生技醫療兩個產業拓銷團，電動車團將先赴舊金山拜訪新創公司，再到底特律拜訪通用、福特等傳統汽車大廠，最後再到華盛頓參展；生技團則將先到舊金山，拜訪頂尖生技研究室與醫療新創公司。（編輯：蘇志宗）1110803

裴洛西
總統午宴款待裴洛西 張忠謀劉德音都是座上賓 裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看
黃志芳
馬來西亞台灣形象展開幕 首度虛實混合模式洽談商機 中國禁止台灣產品進口 貿協鎖定南向、清真市場拓銷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
見證白色恐怖 陳菊帶領裴洛西重返美麗島大審法庭