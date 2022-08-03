美國台灣形象展 貿協擬邀裴洛西參與

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（中央社記者鄭鴻達台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，外貿協會董事長黃志芳今天受訪表示，10月的美國台灣形象展，非常歡迎美國各黨派的友台的參、眾兩院議員、議長等參與，這次雖無機會當面親邀裴洛西，但會與駐美代表處討論、洽邀。

裴洛西2日晚間抵台後，今天馬不停蹄的展開訪問行程，包括拜會立法院及晉見總統蔡英文並獲頒「特種大綬卿雲勳章」，並舉辦媒體互動會，最後在參訪白色恐怖景美紀念園區後，傍晚搭機前往韓國。

2022年馬來西亞台灣形象展今天在台北、馬來西亞吉隆坡線上同步舉行，黃志芳出席在台北國際會議中心舉辦的開幕典禮時受訪表示，貿協將在10月12日起，在美國華盛頓舉辦首屆美國台灣形象展，非常歡迎美國各黨派的友台參、眾兩院議員、議長都能參加。

至於這次是否有親邀裴洛西參加台灣形象展？黃志芳說，這次雖然沒有機會當面邀請裴洛西，但貿協也會與駐美代表處討論邀請名單及洽邀。

黃志芳說，貿協會善用這次的台灣形象展，讓美國甚至全世界的友人，都能認識到台灣的軟實力與尖端科技力。他說，世界都知道台灣半導體產業很強，但台灣的電動車、5G、智慧醫療等產業也相當優秀。

黃志芳表示，在軟實力部分，台灣更有獨有的藝術文化特色，因此希望能將這些帶到美國去，在台灣形象展交流，一如裴洛西訪台，台美雙方密切交流，可讓兩國人民感情更為緊密。

黃志芳說，就產業面，上述各產業不僅是台灣的強項，也都是全球產業的未來趨勢，因此藉由美國台灣形象展的契機，貿協也有邀請美國上述產業的產業界領袖參與。

黃志芳表示，配合美國台灣形象展，貿協籌組電動車、生技醫療兩個產業拓銷團，電動車團將先赴舊金山拜訪新創公司，再到底特律拜訪通用、福特等傳統汽車大廠，最後再到華盛頓參展；生技團則將先到舊金山，拜訪頂尖生技研究室與醫療新創公司。（編輯：蘇志宗）1110803