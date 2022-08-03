見證白色恐怖 陳菊帶領裴洛西重返美麗島大審法庭

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（中央社記者陳俊華台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天造訪白色恐怖景美紀念園區，身兼人權會主委的監察院長陳菊，親自帶著裴洛西回到美麗島審判的法庭現場，向美國代表團訴說台灣的民主發展歷程。

國家人權博物館設在白色恐怖景美紀念園區，前身為警備總司令部軍法處看守所，是戒嚴時期對政治受難者進行羈押、起訴、審判及代監執行的監禁場所，也是美麗島軍法大審之處，包括陳菊等人都在此受審、關押。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）約在下午2時40分，抵達景美的「國家人權博物館」，在AIT處長孫曉雅、陳菊、文化部長李永得陪同下參觀園區，並與曾遭中國關押的台灣非政府組織工作者李明哲、銅鑼灣書店老闆林榮基、中國民運人士吾爾開希等人會面。

文化部臉書發文表示，裴洛西下午到景美園區參觀，同時會晤台、港、中民運人士；陳菊親自帶著裴洛西，回到美麗島審判的法庭現場，向美國代表團訴說台灣的民主發展歷程。

文化部指出，裴洛西長期關注人權議題，也時常替台灣在國際發聲，她不只是台灣的好朋友，更和台灣人民共享著民主、自由、法治、人權等，相同的信念與價值。誠摯歡迎裴洛西這次的到訪，也希望台灣能與美方有更進一步的交流與互動。

文化部指出，感謝裴洛西無私分享自身經驗與國際現況，在人權議題上，和台灣有更多交流。（編輯：黃國倫）1110803