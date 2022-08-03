裴洛西旋風訪台近19小時 傍晚搭行政專機轉往韓國[影]
2022/8/3 17:30（8/3 18:49 更新）
美國聯邦眾議院議長裴洛西（前中）3日傍晚約6時搭乘行政專機離開台灣，外交部長吳釗燮（左）代表政府送機。（外交部提供）
（中央社記者黃雅詩台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天傍晚約6時搭乘行政專機離開台灣，結束在台灣近19小時的訪問，轉往下一站韓國。
裴洛西率團來台訪問，2日晚間10時44分抵達松山機場，這是時隔25年，美國現任眾議院議長再度訪台。美國眾議長是美國政府的第3號人物，總統繼任順序僅次於副總統。
外交部長吳釗燮代表政府前往松山機場送機，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也在現場陪同。
裴洛西（前左）離台前與AIT處長孫曉雅（前右）合影。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）
裴洛西此趟訪團成員皆為民主黨籍，包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院歲計委員會副主席戴貝尼（Suzan DelBene）、眾議院情報委員會成員、監督暨改革委員會經濟暨消費政策小組委員會主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾議院軍事委員會和外委會成員金安迪（Andy Kim）。
裴洛西在台灣獲得總統蔡英文頒贈「特種大綬卿雲勳章」，她在台行程另包括拜會立法院、舉辦媒體互動會，以及參訪白色恐怖景美紀念園區等。（編輯：蘇龍麒）1110803
美國聯邦眾議院議長裴洛西3日傍晚約6時搭乘行政專機離開台灣，結束在台灣近19小時的訪問。（外交部提供）
美國聯邦眾議院議長裴洛西3日下午搭車前往景美人權園區參訪，車輛抵達時，裴洛西從車內向外面守候媒體揮手致意。中央社記者鄭清元攝 111年8月3日
延伸閱讀裴洛西拜會立法院讚台灣社會自由防疫出色 談話全文一次看裴洛西：中國阻參與國際組織 擋不了國際友人訪台裴洛西會劉德音 美國抗中與建立供應鏈台積電是關鍵裴洛西訪台 中國打壓台灣產品進出口 各方說法一次看裴洛西專機航線解析 避南海取道菲律賓海抵台灣
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
中國再禁台灣3項農水產 農委會估影響出口6.2億元