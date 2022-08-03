裴洛西旋風訪台近19小時 傍晚搭行政專機轉往韓國[影]

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（中央社記者黃雅詩台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天傍晚約6時搭乘行政專機離開台灣，結束在台灣近19小時的訪問，轉往下一站韓國。

裴洛西率團來台訪問，2日晚間10時44分抵達松山機場，這是時隔25年，美國現任眾議院議長再度訪台。美國眾議長是美國政府的第3號人物，總統繼任順序僅次於副總統。

外交部長吳釗燮代表政府前往松山機場送機，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也在現場陪同。

裴洛西（前左）離台前與AIT處長孫曉雅（前右）合影。（圖取自facebook.com/AIT.Social.Media）

裴洛西此趟訪團成員皆為民主黨籍，包括眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院歲計委員會副主席戴貝尼（Suzan DelBene）、眾議院情報委員會成員、監督暨改革委員會經濟暨消費政策小組委員會主席克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、眾議院軍事委員會和外委會成員金安迪（Andy Kim）。

裴洛西在台灣獲得總統蔡英文頒贈「特種大綬卿雲勳章」，她在台行程另包括拜會立法院、舉辦媒體互動會，以及參訪白色恐怖景美紀念園區等。（編輯：蘇龍麒）1110803

美國聯邦眾議院議長裴洛西3日傍晚約6時搭乘行政專機離開台灣，結束在台灣近19小時的訪問。（外交部提供）