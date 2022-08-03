更多編輯台推薦新聞：
聲音陪伴球迷67年 道奇播報員Vin Scully過世
運動

聲音陪伴球迷67年 道奇播報員Vin Scully過世

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看
政治

反制裴洛西訪台？中國突禁止台灣食品進口 完整清單一次看

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識
生活

馬祖宮廟最密 北市教會比廟多 數據下的台灣宗教冷知識

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡總統款待裴洛西午宴有黑巧克力冰淇淋 張忠謀劉德音都是座上賓
首頁 / 社會
裴洛西訪台
新聞專題
裴洛西訪台18/300
首頁 / 社會

電子看板現詆毀裴洛西文字 竹山公所急拔網路線

2022/8/3 17:20（8/3 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，竹山鎮公所設在人潮聚集處的電子看板3日疑遭駭客攻擊，出現詆毀裴洛西的不雅文字，由於委外廠商忙於處理外縣市相同情形，鎮公所人員獲報後趕緊先拔除網路線因應。（竹山鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月3日
美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，竹山鎮公所設在人潮聚集處的電子看板3日疑遭駭客攻擊，出現詆毀裴洛西的不雅文字，由於委外廠商忙於處理外縣市相同情形，鎮公所人員獲報後趕緊先拔除網路線因應。（竹山鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西昨天晚間抵達台灣，南投竹山鎮公所設在景點、人潮聚集處的電子看板今天遭駭客攻擊，出現詆毀裴洛西文字，公所人員緊急拔除網路線，部分恢復正常。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，部分台鐵車站、超商出現詆毀裴洛西的不雅文字，竹山鎮公所設在景點、人潮聚集處的電視牆也受害，今天上午被發現螢幕出現粗俗文字，由於委外廠商忙於處理外縣市相同情形，鎮公所人員趕緊拔除網路線。

竹山鎮公所透過訊息表示，資訊人員更新節目，上午約10時30分確認電子看板被入侵，透過遠端操控仍無法更改，遠端關機又疑被駭客重新開機，最後手動關閉電源，拔除網路線後，設在郵局、戶政事務所的電子看板下午恢復運作，採人工開機輸入節目，非遠端操控。

鎮公所人員告訴中央社記者，鎮長陳東睦第一時間先請承辦人緊急處理，也希望大家理性看待正常交流，不要過度政治化；電子看板主機設在鎮公所，透過遠端遙控操作，用作政令、公益宣導，沒有委外廣告商託播營利，今天應是遭駭客攻擊，待廠商查明。

鎮公所指出，為行銷竹山，在社寮、戶政事務所、母愛公園、桂林社區等人潮較多地點設置電子看板，陳東睦上午跑公務行程看見異常，打電話告知業務承辦人，經確認是駭客入侵，目前將部分電子看板改為手動，其餘關機，後續請資安廠商加強防範。（編輯：陳仁華）1110803

裴洛西
總統頒授特種大綬卿雲勳章 讚裴洛西是台灣最堅定友人[影] 裴洛西透露出訪3目的 被稱「台灣好朋友」是殊榮
陳東睦
遭冒名新設LINE帳號 竹山鎮長：絕不會借錢莫受騙 竹山下坪種千株蜜源植物 新賞蝶祕境驚豔紫斑蝶
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
邀蔡總統赴美國會演講？裴洛西盼有機會