電子看板現詆毀裴洛西文字 竹山公所急拔網路線

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美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，竹山鎮公所設在人潮聚集處的電子看板3日疑遭駭客攻擊，出現詆毀裴洛西的不雅文字，由於委外廠商忙於處理外縣市相同情形，鎮公所人員獲報後趕緊先拔除網路線因應。（竹山鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月3日

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西昨天晚間抵達台灣，南投竹山鎮公所設在景點、人潮聚集處的電子看板今天遭駭客攻擊，出現詆毀裴洛西文字，公所人員緊急拔除網路線，部分恢復正常。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，部分台鐵車站、超商出現詆毀裴洛西的不雅文字，竹山鎮公所設在景點、人潮聚集處的電視牆也受害，今天上午被發現螢幕出現粗俗文字，由於委外廠商忙於處理外縣市相同情形，鎮公所人員趕緊拔除網路線。

竹山鎮公所透過訊息表示，資訊人員更新節目，上午約10時30分確認電子看板被入侵，透過遠端操控仍無法更改，遠端關機又疑被駭客重新開機，最後手動關閉電源，拔除網路線後，設在郵局、戶政事務所的電子看板下午恢復運作，採人工開機輸入節目，非遠端操控。

鎮公所人員告訴中央社記者，鎮長陳東睦第一時間先請承辦人緊急處理，也希望大家理性看待正常交流，不要過度政治化；電子看板主機設在鎮公所，透過遠端遙控操作，用作政令、公益宣導，沒有委外廣告商託播營利，今天應是遭駭客攻擊，待廠商查明。

鎮公所指出，為行銷竹山，在社寮、戶政事務所、母愛公園、桂林社區等人潮較多地點設置電子看板，陳東睦上午跑公務行程看見異常，打電話告知業務承辦人，經確認是駭客入侵，目前將部分電子看板改為手動，其餘關機，後續請資安廠商加強防範。（編輯：陳仁華）1110803