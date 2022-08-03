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邀蔡總統赴美國會演講？裴洛西盼有機會

2022/8/3 17:13
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（中央社記者黃雅詩台北3日電）對於總統蔡英文是否可能受邀到美國國會演講，美國聯邦眾議院議長裴洛西今天表示，她希望會有機會，但受疫情影響，美國參眾兩院已很久沒有舉行聯席會議。

裴洛西（Nancy Pelosi）上午在總統府出席媒體互動會，對於中央社提問蔡總統是否可能前往美國國會演講，裴洛西說，美國參眾兩院近期難以舉辦聯席會議，主要是受到Covid-19疫情影響，但她還是希望能促成聯席會議，接待更多外國訪問。

裴洛西表示，因為難以舉辦聯席會議，連美國總統要做國情咨文都相當不容易籌備。

被問到怎麼看待中國以對台軍事演習、經濟制裁來回應裴洛西訪台，裴洛西表示，她認為不論中國要做什麼，會根據自己有利的時機，找藉口生事，她相信台灣媒體對此比她更熟悉。

裴洛西表示，她不知道中國國家主席是否因為自身國內政治局勢，有不安全感，因此需要發動軍事恫嚇，這對她一點都不重要。她來訪最重要目的是傳遞美國國會跨黨派對台灣安全的支持，希望幫助台灣最有效的自我防禦。（編輯：蘇志宗）1110803

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