小7超商及台鐵看板現反裴洛西文字 調查局蒐證

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美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，台灣多間統一超商門市及台鐵新左營站的廣告看板疑因駭客入侵，出現反對言論。法務部長蔡清祥（圖）3日在媒體茶敘受訪時表示，調查局資安站及高雄處已分別積極了解蒐證中。中央社記者劉世怡攝 111年8月3日

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（中央社記者劉世怡台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，台灣統一超商及台鐵新左營車站疑有駭客入侵，出現反對言論。法務部長蔡清祥今天受訪指出，調查局資安站及高雄處已分別積極了解蒐證中。

法務部下午舉行媒體茶敘，蔡清祥於茶敘後接受媒體聯訪，做上述表示。

媒體詢問，今天紛紛傳出7-11多家超商及台鐵車站有駭客入侵，出現反對裴洛西言論，法務部所屬是否有因應作為。

蔡清祥指出，超商部分，因為被害公司已向刑事局報案，已積極處理中，不過法務部調查局資安站有協助蒐證；至於台鐵部分，因案發在高雄新左營車站，法務部調查局高雄巿調處有積極了解蒐證中。

媒體問到，裴洛西訪台，法務部調查局有規劃進行相關維安嗎？蔡清祥回應，調查局是國安團隊一員，會善盡職責配合其他國安團隊做好因應措施。

媒體提及，之前有基礎設施被破壞的疑慮，那這次是否有預先防範。蔡清祥表示，當然有，國安團隊包括法務部調查局，對於國家基礎關鍵設施會做好聯絡，要求所屬機關做好防範工作。

台灣統一超商多間門市電視螢幕顯示「戰爭販子裴洛西滾出台灣」；刑事局初步調查為駭客入侵，將持續追查IP位址。

台鐵則表示，新左營站的廣告看板，出現詆毀裴洛西的攻擊性字眼，初步研判是廠商網路被駭。

此外，法務部媒體茶敘，今天由綜合規劃司司長王文德報告「紫袍下的故事」Podcast頻道製作推廣法普，並找來製作團隊的小曼當茶敘主持人，參與錄製的主任檢察官林彥均、網紅雷丘律師（朱立偉）也出席茶敘，並提及法普觀念很重要，期許透過此Podcast可使民眾知道檢察官與法官有何不同，刑事訴訟與民事訴訟的差異等等。

茶敘期間，由蔡清祥輕觸按鈕，將第一集「司法改革到底改了什麼」上線首播，其餘集數每隔週三上線播出，每集將由各界領域專家、學者或實務工作者，帶領民眾穿越時空進入一則又一則撲朔迷離的案件中，深入瞭解檢察官辦案背後大小事，從中體會法律的真諦及司改的成果。（編輯：張銘坤）1110803