裴洛西訪台前總統府等網站遇襲 專家：中國駭客所為

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網路安全研究組織「SANS科技研究所」表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西2日抵台前，台灣多個政府網站遭受的數位攻擊可能是由中國駭客發起。圖為總統府。（中央社檔案照片）

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（中央社台北/華盛頓2日綜合外電報導）一個網路安全研究組織表示，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日抵台訪問之前，台灣多個政府網站遭受的數位攻擊可能是由中國駭客所發起，而非中國政府。

路透社引述府方聲明指出，總統府官網2日遭受境外DDoS攻擊，官網一度無法顯示。

總統府發言人張惇涵後來表示，經總統府處置後，已於20分鐘內恢復正常運作。張惇涵同時表示，面對境外勢力持續的複合式資訊作戰，政府各機關會持續加強監控。

除此之外，政府入口網站以及外交部網站2日疑似同樣遭到攻擊癱瘓，一度無法連上。

外交部在聲明中指出，這兩個網站都收到「來自中國、俄羅斯等地大量IP」每分鐘多達850萬次流量的請求。

聲明說，攻擊仍在持續當中。

DDoS（阻斷服務攻擊）發揮作用的方式，是靠所謂「駭客活動分子」（hacktivists）以相對單純手法，將大量網路流量導向目標伺服器，使其不堪負荷。

網路安全教育研究組織「SANS科技研究所」（SANS Technology Institute）研究部門負責人伍瑞克（Johannes Ullrich）說：「這些是中國駭客活動分子為傳達訊息，在未經協調下，隨機、毫無道德地攻擊多個網頁。」

伍瑞克補充說：「這通常會持續個幾天，但往往一週內興致就沒了。這些攻擊行動中，很多的動機是出自於中文媒體所寫的內容。」

伍瑞克表示，這場數位突襲行動源頭的IP地址有多達成千上萬個，而都與在中國商業網絡空間註冊的設備有關。

他進一步表示，類似的一組中國IP地址上個月29日以來就在掃描網路，欲找出低級別、易於利用的各項弱點，與中國政府駭客平日執行的活動並不相符。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110803