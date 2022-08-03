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國台辦懲戒台灣民主基金會及國合會 禁與中國合作

2022/8/3 09:44（8/3 10:13 更新）
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美國聯邦眾議院議長裴洛西2日抵台，中國國台辦3日點名對「台灣民主基金」、「國際合作發展基金會」等台獨頑固分子關聯機構祭出懲戒。國合會現任董事長為外交部長吳釗燮（左），台灣民主基金會現任董事長為立法院長游錫堃（右）。（中央社檔案照片）
美國聯邦眾議院議長裴洛西2日抵台，中國國台辦3日點名對「台灣民主基金」、「國際合作發展基金會」等台獨頑固分子關聯機構祭出懲戒。國合會現任董事長為外交部長吳釗燮（左），台灣民主基金會現任董事長為立法院長游錫堃（右）。（中央社檔案照片）
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（中央社台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西昨晚抵台，中國國台辦今天點名對「台灣民主基金」、「國際合作發展基金會」等台獨頑固分子關聯機構祭出懲戒，禁止與中方組織、企業、個人合作等。

國台辦發言人馬曉光今天表示，台獨頑固分子關聯機構「台灣民主基金」、「國際合作發展基金會」打著「民主」和「合作發展」的幌子，在國際上大肆從事「台獨」分裂活動，極力拉攏貼靠外部反華勢力，攻擊抹黑中國大陸，以金錢等為誘餌拓展台所謂國際空間，企圖破壞國際社會一個中國格局。

中方決定對2基金會採取懲戒措施，禁止其與中方組織、企業、個人合作，依法懲治為上述基金會提供資助或服務的組織、企業、個人，以及採取其他必要措施。

另禁止中方組織、企業、個人與為上述基金會捐款的宣德能源、淩網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。

台灣民主基金會在2003年成立，現任董事長為立法院長游錫堃。據網站介紹是全亞洲第一個以推動民主發展為宗旨的國家級基金會，舉辦許多民主相關的研討會跟國際講座，為台灣建立起與世界民主陣營的連結，也把台灣最驕傲的民主經驗及人權實踐推廣到了力所能及的每個角落。

國合會現任董事長為外交部長吳釗燮，網站介紹以協助友好或開發中國家經濟、社會、人力資源發展、增進與友好或開發中國家間經濟關係、提供遭受天然災害國家或國際難民人道協助為己任。協助友好或開發中國家進行不同領域的發展計畫，包括農業、公衛醫療、教育、資通訊、環境及中小企業等。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110803

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