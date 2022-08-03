昔天安門拉布條 裴洛西：挺人權抗議中國不公平貿易

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美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）（前左3）2日晚間率團抵台，3日上午前往拜訪立法院；由立法院副院長蔡其昌（左2）率四大黨團總召接待歡迎裴洛西。右2起為民進黨立法院黨團總召柯建銘、國民黨立法院黨團總召曾銘宗。中央社記者趙世勳攝 111年8月3日

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天拜訪立法院；談到過去曾在天安門拉布條抗議，裴洛西表示，當時除了要表達對人權的支持外，也要對中國不公平的貿易作法表達抗議。

裴洛西（Nancy Pelosi）昨晚率團抵台訪問。裴洛西等人上午約8時47分抵達立法院，與在場媒體打招呼後，走上2樓的大會議室，與立法院副院長蔡其昌及立法院朝野黨團總召會面。

裴洛西以對中國強硬開啟政治生涯，當時還是新科國會議員的她於天安門事件2年後，在天安門廣場拉開寫有「獻給為中國民主事業犧牲之烈士」黑布條。

裴洛西今天在立法院致詞時特別提到這段經歷，她指出，30年前是以跨黨派的身分前往天安門，當時除了要表達對人權的支持外，同時也要抗議中國不公平的貿易作法，因為這是一個國安議題，當時中國強迫許多企業進行技術轉移，轉移到所謂的流氓國家或讓人有所疑慮的國家，這與國安、經濟、治理、人權都息息相關。（編輯：趙蔚蘭）1110803