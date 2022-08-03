蔡其昌譽「台灣的朋友」 裴洛西：很大的讚美

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（中央社台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天晚間抵台訪問，她今天上午在立法院首度發表公開談話，對蔡其昌提到她是「台灣的朋友」，她覺得是很大的讚美，其實她是代表國會的同事接受這項殊榮。

裴洛西上午拜訪立法院，由於立法院長游錫堃確診，由立法院副院長蔡其昌接見。

裴洛西說，美國對台灣支持是跨黨派，包括通過許多人權法案。

裴洛西說，此行希望互相交流、增強合作，傾聽各界意見，學習台灣出色的防疫成就，推動尊重人權，感謝台灣展現的友誼，希望台灣在全世界受到肯定。

至於有關她30年前在天安門抗議一事，她也解釋，當時是以跨黨派身分前往，除了表達對人權支持，也抗議中國不公平的貿易作法，將技術輸出到所謂流氓國家，這也是國安議題。1110803