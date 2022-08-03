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港府應聲北京說法 譴責裴洛西訪台

2022/8/3 09:12
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（中央社記者張謙香港3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nanacy Pelosi）訪台，香港特別行政區政府應聲北京中央的說法，昨天深夜港府發表聲明表達不滿，而行政長官李家超等高層也發聲明予以譴責。

港府發言人昨晚深夜發表聲明表示，堅決反對並強烈譴責裴洛西訪台。

港府發言人說，政府堅決維護中國國家主權和領土完整，堅守「一個中國」原則，裴洛西訪台，「是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏『一個中國』原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係，將導致非常嚴重的事態和後果」。

發言人說：「中央政府已表示，必將採取一切必要措施，堅決捍衞國家主權和領土完整。特區政府全力支持中央政府反對任何外部勢力干預中國事務，會全面配合國家向美國採取的措施，堅定維護國家主權、安全和發展利益，並堅決維護國家尊嚴。」

李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國和保安局也同時發表類似聲明，是港府及高層歷來針對台海少有的一致回應。（編輯：曹宇帆）1110803

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