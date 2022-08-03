裴洛西抵台北京跳腳 中國人大發聲明提反分裂法

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（中央社台北3日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西2日深夜抵台，中國人大、政協與中共中央台辦等部門接力發布措辭強硬聲明，其中專責立法的人大在聲明中特別提及「反分裂國家法」，並強調反對外部勢力干涉台灣。

新華社2日報導，全國人大常委會發言人發布的聲明指出：「『反分裂國家法』對堅持一個中國原則、遏制『台獨』分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題作出明確規定。」

因裴洛西（Nancy Pelosi）來訪，台、美、中緊張加劇，中國全國政協機關報「人民政協報」1日也曾引述不具名的解放軍戰略學者宣稱，若美、台敢踩大陸所劃下的紅線，將啟動「反分裂國家法」。

中國於2005年3月14日召開的第10屆全國人民代表大會第3次會議通過反分裂國家法，並於當天生效實施，當中規範兩岸交流合作，確保和統後台灣的自治地位，以及明訂3種情況下可依法以必要行為維持國家統一。

這3種情況包括：台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；和平統一的可能性完全喪失。

此外，彙整人大、政協與中共中央台辦就裴洛西來台訪問發布的聲明，不外乎強調世界上只有一個中國的一中原則，裴洛西訪台違反美中三公報規定，美國售台武器並提升台美官方往來，助台「以武拒統」等。

上述3機構發布的聲明，更口徑一致甩鍋美國稱，美方企圖歪曲掏空一中原則，拉幫結夥打「台灣牌」、「以台制華」，散布「台灣地位未定」謬論，企圖推動台灣國際化，嚴重破壞中美關係政治基礎及損害中美關係。

而央視今天晨間新聞節目「朝聞天下」更是從7時開始以24分鐘的篇幅抨擊裴洛西訪台宣洩不滿，先由兩個主播逐一宣讀中國官方各機構與部門發表的聲明，從外交部開始，接著人大、中共中央台辦、政協、國防部等。

另外穿插外交部深夜召見美國大使的報導，還有播放解放軍將於4日至7日，在台灣周遭6個海域展開實彈射擊軍事演習的畫面，東部戰區副參謀長顧中說，這將是一次多兵種成體系全要素展開的演習。

而裴洛西昨天深夜抵台後，隨即透過辦公室發布新聞稿宣布訪問台灣。她表示，這次國會團造訪台灣，是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。

裴洛西表示：「美國堅定支持台灣2300萬人民，這在目前比以往都更加重要，因為世界正面臨獨裁與民主的抉擇。」

面對中國的強硬態度，裴洛西說，她的造訪只是眾多訪問台灣的美國國會團之一，絕未與美國長年政策相抵觸，該政策是以台灣關係法、美中公報及六項保證為準則，美國持續反對單方面改變現狀行為。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110803