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巴西分析家：裴洛西訪台 中國武力犯台可能性低

2022/8/3 08:41（8/3 09:05 更新）
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（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）美國眾議院議長裴洛西訪台，導致中國與美國之間地緣政治緊張局勢轉變，引起國際市場關注，但巴西分析家認為中國不大可能武力犯台。

巴西國際政治專家波焦（Carlos Poggio）今天接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問表示，由於中國的政治局勢，中國不太可能對台灣進行軍事攻擊。

波焦分析指出，中國國家主席習近平將於今年下半年在中共20大尋求第3任期，所以無論是對中國還是習近平而言，現在都不是武力犯台的時機。

中美之間地緣政治緊張局勢因裴洛西（Nancy Pelosi）訪台升級，中國外交部曾警告此次訪問的「嚴重政治影響」。

裴洛西在推特說，此次率團訪台是信守美國支持台灣蓬勃民主堅定不移的承諾。她並強調，訪台並無違背美國長年政策。

儘管不相信中國會武力犯台，波焦評估說，在某些時候，某種行動，例如美國對台灣的支援，可能會產生摩擦，導致失去對局勢的控制；但軍事回應對任何一方都無利可圖。

裴洛西是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來首位訪台的眾院議長，也是層級最高的美國政要。

波焦指出，正因為裴洛西在美國政治中的地位重要，她這次訪台很重要，但可能更具象徵意義而不是實際意義。

中國視台灣為「反叛省」，雖然美國政府不公開挑戰中國的立場，但通過捍衛台灣的自衛原則與北京唱反調，所以中國方面認為裴洛西訪台是在挑釁，並多次出言恫嚇威脅。

巴西農村頻道（Canal Rural）評論家道烏德（Miguel Daoud）也表示不相信中共會武力犯台，但認為裴洛西此行可能引發中美之間新的貿易衝突，使全球經濟前景進一步惡化。

另一方面，中美貿易爭端可能使巴西受益，因為美國和巴西都是農產品出口大國，在出售穀物同時爭奪中國市場，一旦中美貿易爭端再度升級，影響大宗商品價格走勢，巴西或可從中獲利。

雖然如此，道烏德評估說，中美之間的爭端對任何人都沒有幫助，包括巴西市場，因為通貨膨脹成長等問題幾乎立即出現。（編輯：韋樞）1110803

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